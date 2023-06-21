「世界で最も魅力的な鳥」ベスト10がこれだ。『ハリー・ポッター』でお馴染みの鳥もランクイン【画像集】

世界の鳥の中から、人間が最も魅力的に感じるのはどんな種類だろうか。そんな疑問を抱いたフィンランド自然史博物館のチームが5月下旬、興味深い研究結果を発表した。
研究者たちは、1万1319 種の鳥類の写真を収録するオンラインアプリ「Iratebirds」を開発。世界の6212人のユーザーが、ランダムに出てくる写真に1から10までの得点をつけたものを集計した。
ランキング上位には熱帯に生息するハチドリやカワセミなどのカラフルな鳥が多かったが、映画『ハリー・ポッター』シリーズでお馴染みのシロフクロウも10位に入った。
10位 シロフクロウ
Bubo scandiacus/Snowy Owl 8.0256点
大型のフクロウで北極圏のツンドラ地帯に生息する。映画『ハリー・ポッター』シリーズで、主人公が飼うフクロウのヘドウィグが、この種類だ。
9位 ムナグロオーストラリアムシクイ
Malurus assimilis/Purple-backed Fairywren 8.0415点
オーストラリアの固有種。その名の通り、小さな昆虫などを捕食する。（画像の出典）
8位 マダガスカルカンムリカワセミ
Corythornis vintsioides/Malagasy Kingfisher 8.059点
マダガスカル島などのマングローブ林に生息するカワセミ科の一種。（画像の出典）
7位 フキナガシハチドリの近縁種
Trochilus polytmus scitulus/Streamertail (Black-billed)8.0838点
ジャマイカ東部の固有種。（画像の出典）
6位 コスタハチドリ
Calypte costae/Costa’s Hummingbird 8.0898点
アメリカ南西部とメキシコ北西部の乾燥地帯で繁殖するハチドリ科の一種。
5位 ハチクイ
Merops ornatus/Rainbow Bee-eater 8.1043点
オーストラリアで繁殖する鳥で、ブッポウソウ目ハチクイ科に分類される。
4位 スミレボウシハチドリ
Thalurania glaucopis/Violet-capped Woodnymph 8.1126点
中南米に生息するハチドリの一種。
3位 ヒメミドリハチドリ
Colibri cyanotus/Lesser Violetear 8.1572点
中南米に生息するハチドリの一種。
2位 ニショクキムネオオハシ
Ramphastos ambiguus/Yellow-throated Toucan 8.1861点
中南米の熱帯雨林の中に生息し、主食は果実。黄色と黒色のコントラストがハッキリした鳥。
1位 セグロミツユビカワセミ
Ceyx erithaca/Black-backed Dwarf-Kingfisher 8.215点
インド亜大陸と東南アジアの熱帯域に生息するカワセミの一種。頭部と胸はオレンジ色。羽はブルーやピンクに彩られ、非常に華やかだ。