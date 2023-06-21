WORLD知られざる世界世界で最も魅力的な鳥フィンランド自然史博物館

「世界で最も魅力的な鳥」ベスト10がこれだ。『ハリー・ポッター』でお馴染みの鳥もランクイン【画像集】

フィンランド自然史博物館のチームが開発したオンラインアプリ「Iratebirds」による調査結果。約1万種の鳥類の写真を元に6212人のユーザーが採点しました。
ハフポスト日本版編集部
「世界で最も魅力的な鳥」のベスト10に入った鳥たち
「世界で最も魅力的な鳥」のベスト10に入った鳥たち
GETTY IMAGES

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世界の鳥の中から、人間が最も魅力的に感じるのはどんな種類だろうか。そんな疑問を抱いたフィンランド自然史博物館のチームが5月下旬、興味深い研究結果を発表した

研究者たちは、1万1319 種の鳥類の写真を収録するオンラインアプリ「Iratebirds」を開発。世界の6212人のユーザーが、ランダムに出てくる写真に1から10までの得点をつけたものを集計した。

ランキング上位には熱帯に生息するハチドリやカワセミなどのカラフルな鳥が多かったが、映画『ハリー・ポッター』シリーズでお馴染みのシロフクロウも10位に入った。

発表されたデータによると、トップ10は以下の通り。

10位 シロフクロウ

Bubo scandiacus/Snowy Owl 8.0256点

大型のフクロウで北極圏のツンドラ地帯に生息する。映画『ハリー・ポッター』シリーズで、主人公が飼うフクロウのヘドウィグが、この種類だ。

シロフクロウ
シロフクロウ
imageBROKER/Juergen & Christine Sohns via Getty Images


9位 ムナグロオーストラリアムシクイ

Malurus assimilis/Purple-backed Fairywren 8.0415点

オーストラリアの固有種。その名の通り、小さな昆虫などを捕食する。（画像の出典

ムナグロオーストラリアムシクイのオス（CC BY-SA 2.5）
ムナグロオーストラリアムシクイのオス（CC BY-SA 2.5）
Glen Fergus

8位 マダガスカルカンムリカワセミ

Corythornis vintsioides/Malagasy Kingfisher 8.059点

マダガスカル島などのマングローブ林に生息するカワセミ科の一種。（画像の出典

マダガスカルカンムリカワセミ(CC BY-SA 2.0)
マダガスカルカンムリカワセミ(CC BY-SA 2.0)
Francesco Veronesi

7位 フキナガシハチドリの近縁種

Trochilus polytmus scitulus/Streamertail (Black-billed)8.0838点

ジャマイカ東部の固有種。（画像の出典

フキナガシハチドリの近縁種（CC BY-SA 2.0）
フキナガシハチドリの近縁種（CC BY-SA 2.0）
Dominic Sherony

6位 コスタハチドリ

Calypte costae/Costa’s Hummingbird 8.0898点

アメリカ南西部とメキシコ北西部の乾燥地帯で繁殖するハチドリ科の一種。

コスタハチドリ
コスタハチドリ
Ed Reschke via Getty Images

5位 ハチクイ

Merops ornatus/Rainbow Bee-eater 8.1043点

オーストラリアで繁殖する鳥で、ブッポウソウ目ハチクイ科に分類される。

ハチクイ
ハチクイ
Akshay Vyas via Getty Images

4位 スミレボウシハチドリ

Thalurania glaucopis/Violet-capped Woodnymph 8.1126点

中南米に生息するハチドリの一種。

スミレボウシハチドリ
スミレボウシハチドリ
imageBROKER/Marko Konig via Getty Images


3位 ヒメミドリハチドリ

Colibri cyanotus/Lesser Violetear 8.1572点

中南米に生息するハチドリの一種。

ヒメミドリハチドリ
ヒメミドリハチドリ
Danita Delimont via Getty Images

2位 ニショクキムネオオハシ

Ramphastos ambiguus/Yellow-throated Toucan 8.1861点

中南米の熱帯雨林の中に生息し、主食は果実。黄色と黒色のコントラストがハッキリした鳥。

ニショクキムネオオハシ
ニショクキムネオオハシ
pilesasmiles via Getty Images

1位 セグロミツユビカワセミ

Ceyx erithaca/Black-backed Dwarf-Kingfisher 8.215点

インド亜大陸と東南アジアの熱帯域に生息するカワセミの一種。頭部と胸はオレンジ色。羽はブルーやピンクに彩られ、非常に華やかだ。

セグロミツユビカワセミ
セグロミツユビカワセミ
Quek Kim Seng via Getty Images
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