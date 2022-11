「やさしく歌って」のロバータ・フラックがALSを公表「歌うことが不可能に。でも...」

via Associated Press

「やさしく歌って(Killing Me Softly With His Song)」などのヒット曲で知られるアメリカの歌手ロバータ・フラックさんの代理人が、ALSを患っていることを公表した。

数々のヒット曲で人々を魅了し、「愛は面影の中に(The First Time I Ever Saw Your Face)」と「やさしく歌って」で、1973年と74年に2年連続でグラミー賞最優秀レコード賞を受賞した。