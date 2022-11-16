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紅白歌合戦2022、出場歌手一覧

「第73回紅白歌合戦」出演者を一覧で紹介します
ハフポスト日本版編集部

2022年12月31日夜に放送される、NHK「紅白歌合戦」の出場歌手が発表された

第73回NHK紅白歌合戦出演者一覧

50音順（敬称略、カッコ内は出場回数）

【紅組】

IVE（初）

あいみょん（4）

石川さゆり（45）

ウタ（初）

Aimer（初）

工藤静香（9）

坂本冬美（34）

篠原涼子（2）

Superfly（6）

SEKAI NO OWARI（6）

天童よしみ（27）

TWICE（4）

NiziU（3）

乃木坂46（8）

Perfume（15）

日向坂46（4）

MISIA（7）

水森かおり（20）

milet（3）

緑黄色社会（初）

LE SSERAFIM（初）

【白組】

Official髭男dism（3）

関ジャニ∞（11）

KinKi Kids（2）

King & Prince（5）

King Gnu（2）

郷ひろみ（35）

Saucy Dog（初）

JO1（初）

純烈（5）

鈴木雅之（5）

SixTONES（3）

Snow Man（2）

なにわ男子（初）

Vaundy（初）

BE:FIRST（初）

福山雅治（15）

星野 源（8）

三浦大知（4）

三山ひろし（8）

山内惠介（8）

ゆず（13）

＜特別企画＞
氷川きよしさん新たなるステージへ

氷川きよしさんは白組、紅組の枠を超え、特別企画として出場することが決定した。

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