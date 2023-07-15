『音楽の日2023』のタイムテーブル【出演者・歌唱曲一覧】

TBS系の音楽番組『音楽の日2023』が7月15日午後2時から約8時間にわたって生放送される。
今年のテーマは「GIFT ギフト」。
番組の進行は、中居正広さんと安住紳一郎アナウンサーが務める。
タイムテーブルと歌唱曲は以下の通り（歌唱時間の目安で、放送内容には変更の可能性がある。時間ごとの出演者は50音順）。
▼午後2時台
INI「FANFARE」
いきものがかり「うれしくて」
石川さゆり with KREVA「愛されるために君は生まれた」
AKB48「Everyday、カチューシャ」「涙サプライズ！」
&TEAM「Road Not Taken」
ENHYPEN「Bite Me」
織田哲郎「いつまでも変わらぬ愛を」
JO1「Trigger」
DA PUMP「サンライズ・ムーン ～宇宙に行こう～」
中西保志「最後の雨」
BE:FIRST「Bye-Good-Bye」
Little Black Dress「真夜中のドア ～Stay With Me」「シンプル・ラブ」「恋のブギ・ウギ・トレイン」
▼午後3時台
Aimer「Resonantia」
上白石萌音「懐かしい未来」
郷ひろみ「俺は最高!!!」
櫻坂46「五月雨よ」
THE RAMPAGE「16BOOSTERZ」
s**t kingz「No End feat.三浦大知」
湘南乃風「睡蓮花」
DISH//「沈丁花」
TOMORROW X TOGETHER「Sugar Rush Ride [Japanese Ver.]」
Travis Japan「Candy Kiss」
ブルーベリーソーダ「天使が通る」
LE SSERAFIM「UNFORGIVEN（feat. Nile Rodgers）」
▼午後4時台
江口洋介「愛は愛で」「恋をした夜は」
KAT-TUN「ゼロからイチへ」
関ジャニ∞「喝采」
倉木麻衣「always」
Hey! Say! JUMP「ファンファーレ！」「DEAR MY LOVER」
若者たちを応援！【青春GIFTライブ】
AI「Life Goes On」
Kep1er「WA DA DA（Japanese ver.）」
GENERATIONS「チカラノカギリ」
ジャニーズWEST「しあわせの花 」「証拠」
SUPER BEAVER「名前を呼ぶよ」
NEWS「LOSER」「U R not alone」
日向坂46「キュン」
Little Glee Monster「ECHO」「Join Us!」
▼午後5時台
三代目 J SOUL BROTHERS「STARS」
Tani Yuuki「W/X/Y」
NiziU「COCONUT」
NewJeans「OMG」
マカロニえんぴつ「リンジュー・ラヴ」
Rockon Social Club「ザ・ファイター」
【ミュージカル界からのGIFT】『音楽の日』だけの夢のステージをお届け
中川晃教＆宮野真守＆新妻聖子＆ソニン＆唯月ふうか「This Is Me（The Greatest Showman）」
新妻聖子＆宮野真守「Memory（CATS）」
▼午後6時台
あいみょん「愛の花」
Kis-My-Ft2「Thank youじゃん！」「ともに」
島津亜矢「新時代」「私は最強 」「逆光」
Snow Man「ブラザービート」「Dangerholic」
Sexy Zone「RUN」「Cream」
長渕剛「いいんだよ ばーか！」
優里「ビリミリオン」
▼午後6時頃
豪華アーティストによる【GIFTソングカバーメドレー】
ISSA「木蘭の涙」
クリス・ハート「115万キロのフィルム」
島津亜矢「アイドル」
Tani Yuuki「渚」
増田貴久・大橋和也「遥か」
宮野真守「怪獣の花唄」
Little Glee Monster「虹」
▼午後7時台
ano「ちゅ、多様性。」
SixTONES「Good Luck!」「こっから」
なにわ男子「ハッピーサプライズ」「Poppin’ Hoppin’ Lovin’」
Mrs. GREEN APPLE「Magic」
【大合唱企画～高校生や大学生らを含む200人以上と大合唱～】
Mrs. GREEN APPLE「僕のこと」
▼午後8時台
Aimer「残響散歌」
King ＆ Prince「なにもの」
SEKAI NO OWARI「ターコイズ」
【東京ディズニーリゾートスペシャルパフォーマンス】
AI「星に願いを」
生田絵梨花「パート・オブ・ユア・ワールド」
石丸幹二＆新妻聖子「美女と野獣」
大森元貴（Mrs. GREEN APPLE）＆上白石萌音「ホール・ニュー・ワールド」
King ＆ Prince・SixTONES「リビング・イン・カラー」
ジャニーズWEST「ボンファイアーダンス」
乃木坂46＆櫻坂46＆日向坂46の坂道グループから12人「ジャンボリミッキー！」
BE:FIRST「イッツ・ベリー・ミニー！」
東山紀之＆中島健人＆Travis Japan「シング・シング・シング」
▼午後9時頃
【エンタメ界からダンスのGIFT】総勢91人の人気ダンスボーカルグループが夢のコラボ！
DA PUMP×総勢50名「U.S.A.」（DA PUMP）
Travis Japan×BE:FIRST「JUST DANCE!」（Travis Japan）
&TEAM×INI「Under the skin」（&TEAM）
GENERATIONS×JO1「AGEHA」（GENERATIONS）
JO1×&TEAM「SuperCali」（JO1）
INI×Travis Japan「Rocketeer」（INI）
BE:FIRST×GENERATIONS「Boom Boom Back」（BE:FIRST）
s**t kingz×GENERATIONS（中務裕太）×JO1（川尻蓮）×INI（木村柾哉）×Travis Japan（松田元太）×BE:FIRST（SOTA）「Oh s**t!! feat. SKY-HI」(s**t kingz）
三代目 J SOUL BROTHERS×DA PUMP×全参加者「R.Y.U.S.E.I.」（三代目 J SOUL BROTHERS）
＜レジェンドダンス＞
「仮面舞踏会」「Dynamite」「Choo Choo TRAIN」「GOLDFINGER’99」
＜次世代ダンスボーカルグループ＞
PSYCHIC FEVER・DXTEEN・MAZZEL
▼午後9時台
KinKi Kids「フラワー」「Amazing Love」
MISIA「愛をありがとう」