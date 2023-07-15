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『音楽の日2023』のタイムテーブル【出演者・歌唱曲一覧】

『音楽の日2023』のタイテが発表されました。ジャニーズをはじめ、気になるアーティストの出演は？東京ディズニーリゾートからスペシャルパフォーマンスも。
ハフポスト日本版編集部

TBS系の音楽番組『音楽の日2023』が7月15日午後2時から約8時間にわたって生放送される。

今年のテーマは「GIFT ギフト」。

番組の進行は、中居正広さんと安住紳一郎アナウンサーが務める。

タイムテーブルと歌唱曲は以下の通り（歌唱時間の目安で、放送内容には変更の可能性がある。時間ごとの出演者は50音順）。

▼午後2時台

INI「FANFARE」

いきものがかり「うれしくて」

石川さゆり with KREVA「愛されるために君は生まれた」

AKB48「Everyday、カチューシャ」「涙サプライズ！」

&TEAM「Road Not Taken」

ENHYPEN「Bite Me」

織田哲郎「いつまでも変わらぬ愛を」

JO1「Trigger」

DA PUMP「サンライズ・ムーン ～宇宙に行こう～」

中西保志「最後の雨」

BE:FIRST「Bye-Good-Bye」

Little Black Dress「真夜中のドア ～Stay With Me」「シンプル・ラブ」「恋のブギ・ウギ・トレイン」

▼午後3時台

Aimer「Resonantia」

上白石萌音「懐かしい未来」

郷ひろみ「俺は最高!!!」

櫻坂46「五月雨よ」

THE RAMPAGE「16BOOSTERZ」

s**t kingz「No End feat.三浦大知」

湘南乃風「睡蓮花」

DISH//「沈丁花」

TOMORROW X TOGETHER「Sugar Rush Ride [Japanese Ver.]」

Travis Japan「Candy Kiss」

ブルーベリーソーダ「天使が通る」

LE SSERAFIM「UNFORGIVEN（feat. Nile Rodgers）」

▼午後4時台

江口洋介「愛は愛で」「恋をした夜は」

KAT-TUN「ゼロからイチへ」

関ジャニ∞「喝采」

倉木麻衣「always」

Hey! Say! JUMP「ファンファーレ！」「DEAR MY LOVER」

若者たちを応援！【青春GIFTライブ】

AI「Life Goes On」

Kep1er「WA DA DA（Japanese ver.）」

GENERATIONS「チカラノカギリ」

ジャニーズWEST「しあわせの花 」「証拠」

SUPER BEAVER「名前を呼ぶよ」

NEWS「LOSER」「U R not alone」

日向坂46「キュン」

Little Glee Monster「ECHO」「Join Us!」

▼午後5時台

三代目 J SOUL BROTHERS「STARS」

Tani Yuuki「W/X/Y」

NiziU「COCONUT」

NewJeans「OMG」

マカロニえんぴつ「リンジュー・ラヴ」

Rockon Social Club「ザ・ファイター」

【ミュージカル界からのGIFT】『音楽の日』だけの夢のステージをお届け

中川晃教＆宮野真守＆新妻聖子＆ソニン＆唯月ふうか「This Is Me（The Greatest Showman）」

新妻聖子＆宮野真守「Memory（CATS）」

▼午後6時台

あいみょん「愛の花」

Kis-My-Ft2「Thank youじゃん！」「ともに」

島津亜矢「新時代」「私は最強 」「逆光」

Snow Man「ブラザービート」「Dangerholic」

Sexy Zone「RUN」「Cream」

長渕剛「いいんだよ ばーか！」

優里「ビリミリオン」

▼午後6時頃

豪華アーティストによる【GIFTソングカバーメドレー】

ISSA「木蘭の涙」

クリス・ハート「115万キロのフィルム」

島津亜矢「アイドル」

Tani Yuuki「渚」

増田貴久・大橋和也「遥か」

宮野真守「怪獣の花唄」

Little Glee Monster「虹」

▼午後7時台

ano「ちゅ、多様性。」

SixTONES「Good Luck!」「こっから」

なにわ男子「ハッピーサプライズ」「Poppin’ Hoppin’ Lovin’」

Mrs. GREEN APPLE「Magic」

【大合唱企画～高校生や大学生らを含む200人以上と大合唱～】

Mrs. GREEN APPLE「僕のこと」

▼午後8時台

Aimer「残響散歌」

King ＆ Prince「なにもの」

SEKAI NO OWARI「ターコイズ」

【東京ディズニーリゾートスペシャルパフォーマンス】

AI「星に願いを」

生田絵梨花「パート・オブ・ユア・ワールド」

石丸幹二＆新妻聖子「美女と野獣」

大森元貴（Mrs. GREEN APPLE）＆上白石萌音「ホール・ニュー・ワールド」

King ＆ Prince・SixTONES「リビング・イン・カラー」

ジャニーズWEST「ボンファイアーダンス」

乃木坂46＆櫻坂46＆日向坂46の坂道グループから12人「ジャンボリミッキー！」

BE:FIRST「イッツ・ベリー・ミニー！」

東山紀之＆中島健人＆Travis Japan「シング・シング・シング」

▼午後9時頃

【エンタメ界からダンスのGIFT】総勢91人の人気ダンスボーカルグループが夢のコラボ！

DA PUMP×総勢50名「U.S.A.」（DA PUMP）

Travis Japan×BE:FIRST「JUST DANCE!」（Travis Japan）

&TEAM×INI「Under the skin」（&TEAM）

GENERATIONS×JO1「AGEHA」（GENERATIONS）

JO1×&TEAM「SuperCali」（JO1）

INI×Travis Japan「Rocketeer」（INI）

BE:FIRST×GENERATIONS「Boom Boom Back」（BE:FIRST）

s**t kingz×GENERATIONS（中務裕太）×JO1（川尻蓮）×INI（木村柾哉）×Travis Japan（松田元太）×BE:FIRST（SOTA）「Oh s**t!! feat. SKY-HI」(s**t kingz）

三代目 J SOUL BROTHERS×DA PUMP×全参加者「R.Y.U.S.E.I.」（三代目 J SOUL BROTHERS）

＜レジェンドダンス＞

「仮面舞踏会」「Dynamite」「Choo Choo TRAIN」「GOLDFINGER’99」

＜次世代ダンスボーカルグループ＞

PSYCHIC FEVER・DXTEEN・MAZZEL

▼午後9時台

KinKi Kids「フラワー」「Amazing Love」

MISIA「愛をありがとう」

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