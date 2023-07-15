『音楽の日2023』のタイムテーブル【出演者・歌唱曲一覧】

番組の進行は、中居正広さんと安住紳一郎アナウンサーが務める。

▼午後2時台

中西保志「最後の雨」

▼午後3時台

上白石萌音「懐かしい未来」

湘南乃風「睡蓮花」

▼午後4時台

若者たちを応援！【青春GIFTライブ】

日向坂46「キュン」

▼午後5時台

▼午後6時台

島津亜矢「新時代」「私は最強 」「逆光」

▼午後6時頃

増田貴久・大橋和也「遥か」

▼午後7時台

【大合唱企画～高校生や大学生らを含む200人以上と大合唱～】

▼午後8時台

大森元貴（Mrs. GREEN APPLE）＆上白石萌音「ホール・ニュー・ワールド」

乃木坂46＆櫻坂46＆日向坂46の坂道グループから12人「ジャンボリミッキー！」