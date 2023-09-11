ダントツ1位は人気アニメの主題歌。Snow Manなど抑えて1180万回再生と圧倒的人気【YouTube音楽チャートランキング】

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最新の音楽トレンドや旬の人気曲を知ることができる「YouTubeミュージックチャート」。
毎週更新される楽曲チャートは、公式ミュージックビデオ、楽曲が公式に使用されているユーザー作成動画、歌詞動画それぞれの視聴回数を合計して算出されます。
2023年9月1日から7日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。
10位 I’m a mess/MY FIRST STORY
視聴数：計209万回
チャート掲載週数：24週
9位 Seven (feat. Latto)/Jung Kook
視聴数：計231万回
チャート掲載週数：8週
8位 すきっちゅーの！(feat. HoneyWorks)/CHiCO
視聴数：計238万回
チャート掲載週数：1週
7位 可愛くてごめん(feat. かぴ)/HoneyWorks
視聴数：計240万回
チャート掲載週数：46週
6位 SPECIALZ/King Gnu
視聴数：計271万回
チャート掲載週数：1週
5位 Dangerholic/Snow Man
視聴数：計320万回
チャート掲載週数：3週
4位 オトナブルー/新しい学校のリーダーズ
視聴数：計321万回
チャート掲載週数：30週
3位 青のすみか/キタニタツヤ
視聴数：計356万回
チャート掲載週数：9週
2位 LEAP HIGH! 〜明日へ、めいっぱい〜/PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS
視聴数：計427万回
チャート掲載週数：1週
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1位 アイドル/YOASOBI
視聴数：計1180万回
チャート掲載週数：21週