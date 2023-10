「世界で最も魅力的な国ランキング」日本の順位は？52万人の投票で決定、2022年は2位

DoctorEgg via Getty Images

JNTOによると、このランキングは、52万人以上の読者が選ぶ「リーダーズ・チョイス・アワード」。読者が世界各地で再び訪れたい国や都市、島、リゾートなど11のカテゴリで投票し、その結果をもとに作成されたという。前回2022年、日本は「世界で最も魅力的な国」で2位に選ばれている。今年の順位はどうか。

The Best Countries in the World

10位 スイス

9位 ノルウェー

8位 イスラエル

7位 ポルトガル

6位 スペイン

5位 ニュージーランド

4位 アイルランド

3位 ギリシャ

2位 イタリア

1位 日本

なんと日本は堂々の1位に。JNTOによると、2023年の1月から8月までのアメリカからの訪日観光客は過去最高の130.9万人だそう。