花火大会2023年、関東の開催カレンダー・情報（10月と11月、東京・神奈川・千葉・群馬・茨城の一覧）

2023年は、コロナ禍で中止が続いていた隅田川花火大会や葛飾納涼花火大会など、4年ぶりに開催された花火大会が数多くありました。
夏の花火大会シーズンは終わりましたが、秋に開催する花火大会もたくさんあります。
10月後半と11月に開かれる東京、神奈川、千葉、群馬、茨城の関東5都県の主な花火大会の情報を紹介します。（荒天の場合に中止や順延をする大会もあるため、お出かけする際には事前に公式ホームページなどで最新の発表を確認することをお勧めします）
【東京】
▽2023年10月21日：世田谷区たまがわ花火大会
開催場所：二子玉川緑地運動場
開催時間：18:00〜19:00
打ち上げ数：約6000発
その他：4年ぶり
【神奈川】
▽2023年10月15日：よこすか開国花火大会
開催場所：新港ふ頭沖
開催時間：17:45～18:20
打ち上げ数：約1万発
▽2023年10月21日：川崎市制記念多摩川花火大会
開催場所：多摩川河川敷（川崎市高津区）
開催時間：18:00～19:00
打ち上げ数：約6000発（前回）
その他：4年ぶり
▽2023年11月19日：えびな市民まつり
開催場所：海老名運動公園
開催時間：10:00～18:30（※市民まつり自体の開催時間）
打ち上げ数：約5000発
【千葉】
▽2023年10月18日：船橋港親水公園花火大会
開催場所：船橋港親水公園会場・船橋漁港会場
開催時間：19:30～20:30
打ち上げ数：未定（前回8000発）
その他：4年ぶり
▽2023年10月21日：浦安市花火大会
開催場所：浦安市総合公園先の海上
開催時間：18:00〜
打ち上げ数：約6600発（予定）
▽2023年11月4日：NARITA花火大会in印旛沼
開催場所：成田ニュータウンスポーツ広場
開催時間：18:00〜
【群馬】
▽2023年11月23日：かわば花火大会
開催場所：立岩赤羽地区 / 川場村歴史民俗資料館駐車場
開催時間：19:00〜
【茨城】
▽2023年10月14日：鹿嶋市花火大会
開催場所：鹿嶋市大船津（北浦湖畔）
開催時間：19:00〜
▽2023年10月21日：ちくせい花火大会
開催時間：18:00〜
打ち上げ数：約2万発
▽2023年10月28日：常総きぬ川花火大会
開催場所：豊水橋上流鬼怒川河川敷及び橋本運動公園
開催時間：17:30～18:50
その他：4年ぶり
▽2023年11月4日：土浦全国花火競技大会
開催場所：桜川畔（学園大橋付近）
開催時間：17:30〜20:00