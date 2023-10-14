花火大会2023年、関東の開催カレンダー・情報（10月と11月、東京・神奈川・千葉・群馬・茨城の一覧）

開催場所：二子玉川緑地運動場

開催時間：18:00〜19:00

打ち上げ数：約6000発

その他：4年ぶり

【神奈川】

開催場所：新港ふ頭沖

開催時間：17:45～18:20

打ち上げ数：約1万発