花火大会2023年、関東の開催カレンダー・情報（東京・神奈川・千葉・埼玉・群馬・栃木・茨城の一覧）

2023年は、コロナ禍で中止が続いた隅田川花火大会や葛飾納涼花火大会などが、4年ぶりに開催されます。ここ数年開催はされていましたが、打ち上げ数や規模を例年に戻した「通常開催」は4年ぶりという大会もあります。

東京、神奈川、千葉、埼玉、群馬、栃木、茨城の関東7都県の主な花火大会の情報を紹介します。

※1万発規模や著名な大会を中心にハフポスト編集部がリストアップし、各大会の情報（開催場所、開催時間、打ち上げ数など）を並べました。記載された情報は、ハフポスト編集部で確認できた範囲の最新版です。予定や未定のものも含まれており、変更の可能性があります。

関東の花火大会 Huffpost Japan

Advertisement

【東京】

開催場所：東京競馬場（府中市）

開催時間：19:30〜20:40

打ち上げ数：1万4000発

開催場所：荒川河川敷 （東京メトロ千代田線鉄橋～西新井橋間）

開催時間：19:20～20:20

打ち上げ数：約1万5000発

その他：4年ぶり

開催場所：葛飾区柴又野球場（江戸川河川敷）

開催時間：19:20〜20:30

打ち上げ数：2万発

その他：4年ぶり

開催場所：第1会場：桜橋下流～言問橋上流、第2会場：駒形橋下流～厩橋上流

開催時間：19:00〜20:30

打ち上げ数：計2万発

その他：4年ぶり

開催場所：江戸川河川敷（都立篠崎公園先）

開催時間：19:15～20:30

打ち上げ数：1万4000発

その他：4年ぶり

開催場所：板橋区荒川河川敷

開催時間：19:00〜20:30

打ち上げ数：1万3000発（対岸の戸田市の打ち上げ数との合計）

開催場所：神宮外苑（神宮球場、秩父宮ラグビー場）

開催時間：19:30〜20:30

打ち上げ数：1万発

開催場所：調布市多摩川周辺（二ヶ領上河原堰付近中州）

開催時間：18:30〜19:30

打ち上げ数：約1万発

その他：4年ぶり

開催場所：二子玉川緑地運動場

開催時間：18:00〜19:00

打ち上げ数：6000発

その他：4年ぶり

東京の花火大会 Huffpost Japan

【神奈川】

開催場所：みなとみらい21地区臨港パーク近郊

開催時間：19:30～20:00

打ち上げ数：約2万発

開催場所：酒匂川スポーツ広場（小田原市寿町）

開催時間：19:10～20:00

打ち上げ数：1万発

開催場所：相模川高田橋上流（相模原市中央区）

開催時間：19:00〜20:00

打ち上げ数：約1万発

開催場所：多摩川河川敷（川崎市高津区）

開催時間：18:00～19:00

打ち上げ数：6000発（前回）

その他：4年ぶり

神奈川の花火大会 Huffpost Japan

【千葉】

開催場所：飯岡海岸

開催時間：19:30～20:30

開催場所：幕張海浜公園（千葉市美浜区）

開催時間：19:15〜20:15

打ち上げ数：2万発

その他：4年ぶり

開催場所：江戸川河川敷（市川市大洲三丁目地先）

開催時間：19:15〜20:30

打ち上げ数：1万4000発

その他：4年ぶり

開催場所：古ケ崎河川敷スポーツ広場

開催時間：19:15〜20:45

打ち上げ数： 2万5000発

開催場所：印旛沼湖畔（佐倉ふるさと広場及びその周辺）

開催時間：19:20〜20:30

打ち上げ数： 1万8000発

開催場所：手賀沼公園（我孫子会場）

開催時間：19:00〜

その他：4年ぶり

開催場所：流山1～3丁目地先江戸川堤

開催時間：18:00～18:40

打ち上げ数： 約1万4000発（前回、同時開催の三郷市と合わせて）

その他：4年ぶり

千葉の花火大会 Huffpost Japan

【埼玉】

開催場所：荒川戸田橋上流河川敷

開催時間：19:00～20:30

打ち上げ数： 1万3000発（対岸の板橋区の打ち上げ数との合計）

開催場所：朝霞周辺

開催時間：※スケジュールは7月ごろ発表予定

打ち上げ数：1万発

開催場所：荒川河畔（荒川大橋下流側）

開催時間：19:00〜21:00

打ち上げ数：約1万発

その他： 通常開催は4年ぶり

開催場所：江戸川河川敷市営グランド（江戸川運動公園）

開催時間：18:00〜19:00

その他：4年ぶり

開催場所：埼玉県鴻巣市糠田（ぬかた）運動場および荒川河川敷

開催時間：18:00開会予定

打ち上げ数：2万発

埼玉の花火大会 Huffpost Japan

Advertisement

【群馬】

開催場所：西部公園、つなとりスポーツ広場、伊勢崎オートレース場

開催場所：利根川大渡橋河川敷

開催時間：19:00〜20:00

打ち上げ数：1万5000発

開催場所：沼田市運動公園

群馬の花火大会 Huffpost Japan

【栃木】

開催場所：真岡市役所東側の五行川沿い

開催時間：19:30～21:00

打ち上げ数： 2万発

開催場所：渡良瀬運動公園 田中橋下流河川敷

開催時間：19:15～20:45

打ち上げ数：2万発

開催場所：鬼怒川河川敷緑地公園（真岡市砂ケ原）

開催時間：19:30辛

打ち上げ数：1万発

栃木の花火大会 Huffpost Japan

【茨城】

開催場所：江戸崎総合運動公園（茨城県稲敷市）

開催時間：19:00〜

打ち上げ数：1万発

開催場所：利根川河川敷（茨城県境町）

開催時間：18:00〜20:00

打ち上げ数： 3万発

開催場所：大洗サンビーチ

打ち上げ数：1万2000発

その他：ライブイベントの一部として開催

開催場所：鹿嶋市大船津（北浦湖畔）

開催時間：18:00〜

打ち上げ数：約2万発

開催場所：豊水橋上流鬼怒川河川敷及び橋本運動公園

開催時間：17:30～18:50

その他：4年ぶり

開催場所：桜川畔（学園大橋付近）

開催時間：17:30〜20:00

茨城の花火大会 Huffpost Japan