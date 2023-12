同作をめぐっては、アメリカでバービー人形を題材としたファンタジーコメディー映画「バービー」と同日に公開されたことをきっかけに「バーベンハイマー」と呼ばれる社会現象が巻き起こった。両作品の画像を組み合わせたネットミームがSNSに多数投稿され、話題を呼んだのだ。例えば、原爆投下を連想させるオレンジ色の炎が舞い上がる中、オッペンハイマーがバービーを持ち上げる画像が投稿され、「バービー」の公式アカウントがハートの絵文字を添えて「It’s going to be a summer to remember (忘れられない夏になりそうですね)」とリプライした。