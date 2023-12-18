『CDTVライブ！ライブ！』クリスマス4時間半スペシャル、出演者とタイムテーブルを紹介。AdoやYOASOBIが歌う曲は？【一覧】

TBSテレビ系の歌番組『CDTVライブ！ライブ！』クリスマス4時間半スペシャルが12月18日午後6時半から生放送される。
櫻坂46、Mrs. GREEN APPLE、YOASOBI、Ado、SEKAI NO OWARI、キタニタツヤ、星野源ら人気アーティストが出演し、定番曲や話題の最新曲を披露する。
タイムテーブルは以下の通り（出演者は時間帯別に50音順。生放送のため、構成の変更・出演時間が前後する可能性がある）。
出場アーティストは？
18時台
・INI「FANFARE」
・Conton Candy「ファジーネーブル」
・櫻坂46「Start over!」
・NiziU「Paradise」
19時台
なにわ男子「Make Up Day」「I Wish」
BE:FIRST「Boom Boom Back」「Mainstream」
Mrs. GREEN APPLE「ケセラセラ」
出張ライブ！ライブ！
新しい学校のリーダーズ「オトナブルー」
ano「ちゅ、多様性。」「涙くん、今日もおはようっ」
クリスマスソングカバー企画
Da-iCE「We Wish You A Merry Christmas」「Last Christmas」 (Wham!)
Little Glee Monster「Santa Clause is Coming To Town」「恋人がサンタクロース」
20時台
King & Prince「I promise」「なにもの」
シャイトープ「ランデヴー」
Snow Man「タペストリー」「Dangerholic」
乃木坂46「おひとりさま天国」
マカロニえんぴつ「リンジュー・ラヴ」
出張ライブ！ライブ！
JO1「Tiger」
Da-iCE「ダンデライオン」
YOASOBI「アドベンチャー」
Little Glee Monster「今この瞬間を」
踊ってみた企画
s**t kingz「第ゼロ感」（10-FEET）「TATTOO」（Official髭男dism）「アイドル」（YOASOBI）
21時台
Ado「クラクラ」「唱」「DIGNITY」「向日葵」
SixTONES「こっから」「CREAK」
SEKAI NO OWARI「最高到達点」
10-FEET「第ゼロ感」
Mrs. GREEN APPLE「Magic」
出張ライブ！ライブ！
キタニタツヤ「青のすみか」
星野源「生命体」「喜劇」
22時台
&TEAM「Road Not Taken - Special ver. -」
三代目 J SOUL BROTHERS「STARS」
SUPER BEAVER「儚くない」
優里「ビリミリオン」
緑黄色社会「サマータイムシンデレラ」