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『CDTVライブ！ライブ！』クリスマス4時間半スペシャル、出演者とタイムテーブルを紹介。AdoやYOASOBIが歌う曲は？【一覧】

12月18日午後6時半から放送予定。櫻坂46、Mrs. GREEN APPLE、YOASOBI、Ado、SEKAI NO OWARI、キタニタツヤ、星野源ら、人気アーティストが出演し、定番曲や話題の最新曲を披露する。
ハフポスト日本版編集部

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TBSテレビ系の歌番組『CDTVライブ！ライブ！』クリスマス4時間半スペシャルが12月18日午後6時半から生放送される。

櫻坂46、Mrs. GREEN APPLE、YOASOBI、Ado、SEKAI NO OWARI、キタニタツヤ、星野源ら人気アーティストが出演し、定番曲や話題の最新曲を披露する。

タイムテーブルは以下の通り（出演者は時間帯別に50音順。生放送のため、構成の変更・出演時間が前後する可能性がある）。

出場アーティストは？

18時台

・INI「FANFARE」

・Conton Candy「ファジーネーブル」

・櫻坂46「Start over!」

・NiziU「Paradise」

19時台

なにわ男子「Make Up Day」「I Wish」

BE:FIRST「Boom Boom Back」「Mainstream」

Mrs. GREEN APPLE「ケセラセラ」

出張ライブ！ライブ！

新しい学校のリーダーズ「オトナブルー」

ano「ちゅ、多様性。」「涙くん、今日もおはようっ」

クリスマスソングカバー企画

Da-iCE「We Wish You A Merry Christmas」「Last Christmas」 (Wham!)
Little Glee Monster「Santa Clause is Coming To Town」「恋人がサンタクロース」

20時台

King & Prince「I promise」「なにもの」

シャイトープ「ランデヴー」

Snow Man「タペストリー」「Dangerholic」

乃木坂46「おひとりさま天国」

マカロニえんぴつ「リンジュー・ラヴ」

出張ライブ！ライブ！

JO1「Tiger」

Da-iCE「ダンデライオン」

YOASOBI「アドベンチャー」

Little Glee Monster「今この瞬間を」

踊ってみた企画

s**t kingz「第ゼロ感」（10-FEET）「TATTOO」（Official髭男dism）「アイドル」（YOASOBI）

21時台

Ado「クラクラ」「唱」「DIGNITY」「向日葵」

SixTONES「こっから」「CREAK」

SEKAI NO OWARI「最高到達点」

10-FEET「第ゼロ感」

Mrs. GREEN APPLE「Magic」

出張ライブ！ライブ！

キタニタツヤ「青のすみか」

星野源「生命体」「喜劇」

22時台

&TEAM「Road Not Taken - Special ver. -」

三代目 J SOUL BROTHERS「STARS」

SUPER BEAVER「儚くない」

優里「ビリミリオン」

緑黄色社会「サマータイムシンデレラ」

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