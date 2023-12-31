「ももいろ歌合戦2023→2024」タイムテーブル・組分け・出演者・曲目は？ ももクロ、超特急ら出演。見どころも紹介

アイドルグループ「ももいろクローバーZ」が12月31日に開催する年越しライブ「第7回ももいろ歌合戦2023→2024」のタイムテーブルが発表された。
横浜アリーナで開催され、同日午後4時から「ABEMA SPECIALチャンネル」で8時間にわたって生放送される。
出演者が紅組と白組にわかれ、メンバーの玉井詩織さんと高城れにさんが紅組を、百田夏菜子さんと佐々木彩夏さんが白組を率いる。
「第7回ももいろ歌合戦2023→2024」出演者
12月30日時点で公式サイトで発表されている総合司会と出演者は以下の通り。一部の出演者はVTRでの出演となる（50音順、[ ]内は出場回数）。
▼総合司会
飯塚悟志（東京03）[6]
▼出場者
iLiFE![初]
蒼井翔太[初]
AMEFURASSHI[3]
彩羽真矢[2]
いぎなり東北産[3]
＝LOVE[2]
石井竜也[初]
石川柊太[5]
泉谷しげる[5]
ukka[2]
ウマ娘 プリティーダービー[3]
EBiDAN NEXT[初]
大江裕[初]
大仁田厚[2]
岡田将生[5]
お神セブン[初]
OCTPATH[初]
オラキオ[2]
かが屋[2]
ガチャピン・ムック[初]
氣志團[7]
清野茂樹[4]
CROWN POP[3]
小林幸子[2]
佐々木彩夏[7]
さだまさし(グレープ)[7]
塩乃華織[7]
湘南乃風[2]
笑福亭鶴瓶[7]
私立恵比寿中学[5]
新内眞衣[初]
水前寺清子[7]
鈴木愛理[2]
スタプラ研究生[初]
青春応援団 我無沙羅[2]
CENT（セントチヒロ・チッチ）[初]
ダチョウ倶楽部[初]
田中将大[7]
玉置成実[初]
TEAM SHACHI[2]
超ときめき♡宣伝部[4]
超特急[2]
T.M.Revolution[2]
東京女子流[6]
東京ホテイソン[3]
土佐兄弟[2]
とにかく明るい安村[初]
翔猿[初]
仲村宗悟[初]
浪江女子発組合[2]
西川貴教[5]
≠ME[初]
のん[初]
HYDE[3]
BUDDiiS[2]
早見沙織[初]
妃海風[4]
ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-（中王区 言の葉党）[5]
ファーストサマーウイカ[4]
FANTASTICS[2]
藤巻亮太[初]
FRUITS ZIPPER[初]
フレデリック[初]
星乃夢奈[初]
増田惠子[初]
松崎しげる[6]
松平健[初]
松本明子[7]
MICRO from HOME MADE 家族[初]
ミュージカル『刀剣乱舞』刀剣男士 （今剣／日向正宗／大包平／小竜景光／大般若長光／へし切長谷部）[2]
ももいろクロおばあZ[初]
森口博子[7]
ヤバイTシャツ屋さん[初]
YAMORI[初]
ヤングスキニー[初]
龍宮城[初]
タイムテーブルと見どころは？
オープニングアクトはiLiFE！、AMEFURASSHI、いぎなり東北産、ukka、EBiDAN NEXT、CROWN POP、スタプラ研究生、TEAM SHACHI、東京女子流、浪江女子発組合が務める。その後名誉会長の五木ひろしさんの「開会宣言」から本編がスタートする。
見どころはバラエティに富んだ豪華出演者と、全曲フル尺での楽曲披露。初出演者には、のんさんや松平健さん、OCTPATHなどが並び、声優の蒼井翔太さんや早見沙織さんらも出演する。メンバーの佐々木彩夏さんがプロデュースする、「ノンストップ最強アイドルメドレー2023」では、YOASOBIの「アイドル」やanoの「ちゅ、多様性。」、BE:FIRSTの「Boom Boom Back」などがカバーされる予定だという。