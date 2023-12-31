「ももいろ歌合戦2023→2024」タイムテーブル・組分け・出演者・曲目は？ ももクロ、超特急ら出演。見どころも紹介

「第7回ももいろ歌合戦2023→2024」出演者

▼総合司会

▼出場者

iLiFE![初]

蒼井翔太[初]

AMEFURASSHI[3]

彩羽真矢[2]

いぎなり東北産[3]

＝LOVE[2]

石井竜也[初]

石川柊太[5]

泉谷しげる[5]

ukka[2]

ウマ娘 プリティーダービー[3]

EBiDAN NEXT[初]

大江裕[初]

大仁田厚[2]

岡田将生[5]

お神セブン[初]

OCTPATH[初]

オラキオ[2]

かが屋[2]

ガチャピン・ムック[初]

氣志團[7]

清野茂樹[4]

CROWN POP[3]

小林幸子[2]

佐々木彩夏[7]

さだまさし(グレープ)[7]

塩乃華織[7]

湘南乃風[2]

笑福亭鶴瓶[7]

私立恵比寿中学[5]

新内眞衣[初]

水前寺清子[7]

鈴木愛理[2]

スタプラ研究生[初]

青春応援団 我無沙羅[2]

CENT（セントチヒロ・チッチ）[初]

ダチョウ倶楽部[初]

田中将大[7]

玉置成実[初]

TEAM SHACHI[2]

超ときめき♡宣伝部[4]

超特急[2]

T.M.Revolution[2]

東京女子流[6]

東京ホテイソン[3]

土佐兄弟[2]

とにかく明るい安村[初]

翔猿[初]

仲村宗悟[初]

浪江女子発組合[2]

西川貴教[5]

≠ME[初]

のん[初]

HYDE[3]

BUDDiiS[2]

早見沙織[初]

妃海風[4]

ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-（中王区 言の葉党）[5]

ファーストサマーウイカ[4]

FANTASTICS[2]

藤巻亮太[初]

FRUITS ZIPPER[初]

フレデリック[初]

星乃夢奈[初]

増田惠子[初]

松崎しげる[6]

松平健[初]

松本明子[7]

MICRO from HOME MADE 家族[初]

ミュージカル『刀剣乱舞』刀剣男士 （今剣／日向正宗／大包平／小竜景光／大般若長光／へし切長谷部）[2]

ももいろクロおばあZ[初]

森口博子[7]

ヤバイTシャツ屋さん[初]

YAMORI[初]

ヤングスキニー[初]

龍宮城[初]