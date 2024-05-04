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NHK「ライブ・エール2024」タイムテーブル。福山雅治、ME:I、Creepy Nuts、松任谷由美、Awichら【出演者・曲名一覧】

NHKの大型歌番組「ライブ・エール2024」が5月4日夜に生放送されます。BE:FIRST、Omoinotake、今井美樹さん、石川さゆりさん、松平健さんなど豪華アーティストが出演します。
ハフポスト日本版編集部

大型歌番組「ライブ・エール2024」が5月4日夜、NHK総合などで生放送される。

第1部は午後7時30分〜午後8時45分、第2部は午後9時〜午後10時となっている。生放送が2部にわかれているため、録画する場合は注意が必要だ。

司会は内村光良さんと桑子真帆アナウンサーが務める。

タイムテーブルは？

番組サイトの発表は以下の通り。

▼第1部 19:30〜20:45

出演歌手有志 「愛は勝つ」

鈴木雅之 「め組のひと」

一青窈 「ハナミズキ」

大泉洋 「あの空に立つ塔のように」

ゆず 「友〜旅立ちの時〜」

▼20時ごろ

Omoinotake 「幾億光年」

ME:I 「Click」

ハマいく（かまいたち濱家隆一・生田絵梨花） 「ビートDEトーヒ」

郷ひろみ 「2億4千万の瞳ーエキゾチック・ジャパンー」

TUBE:FIRST（TUBE×BE:FIRST） 「ライブ・エールSPメドレー」

Awich 「TSUBASA feat. Yomi Jah」

▼20時30分ごろ

石川さゆり 「能登半島」

松平健 出演歌手有志 「マツケンサンバII」

▼第2部 21:00〜22:00

森山直太朗 「さくら」

Creepy Nuts 「Bling-Bang-Bang-Born」

今井美樹 「PIECE OF MY WISH」

泉谷しげる 「春夏秋冬」

▼21時30分ごろ

松任谷由美 「acacia【アカシア】」

ゆず 「ビューティフル」

福山雅治 「ひとみ」「虹」

出演歌手有志 「雨上がりのエール」

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