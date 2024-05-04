NHK「ライブ・エール2024」タイムテーブル。福山雅治、ME:I、Creepy Nuts、松任谷由美、Awichら【出演者・曲名一覧】

大型歌番組「ライブ・エール2024」が5月4日夜、NHK総合などで生放送される。
第1部は午後7時30分〜午後8時45分、第2部は午後9時〜午後10時となっている。生放送が2部にわかれているため、録画する場合は注意が必要だ。
司会は内村光良さんと桑子真帆アナウンサーが務める。
タイムテーブルは？
番組サイトの発表は以下の通り。
▼第1部 19:30〜20:45
出演歌手有志 「愛は勝つ」
鈴木雅之 「め組のひと」
一青窈 「ハナミズキ」
大泉洋 「あの空に立つ塔のように」
ゆず 「友〜旅立ちの時〜」
▼20時ごろ
Omoinotake 「幾億光年」
ME:I 「Click」
ハマいく（かまいたち濱家隆一・生田絵梨花） 「ビートDEトーヒ」
郷ひろみ 「2億4千万の瞳ーエキゾチック・ジャパンー」
TUBE:FIRST（TUBE×BE:FIRST） 「ライブ・エールSPメドレー」
Awich 「TSUBASA feat. Yomi Jah」
▼20時30分ごろ
石川さゆり 「能登半島」
松平健 出演歌手有志 「マツケンサンバII」
▼第2部 21:00〜22:00
森山直太朗 「さくら」
Creepy Nuts 「Bling-Bang-Bang-Born」
今井美樹 「PIECE OF MY WISH」
泉谷しげる 「春夏秋冬」
▼21時30分ごろ
松任谷由美 「acacia【アカシア】」
ゆず 「ビューティフル」
福山雅治 「ひとみ」「虹」
出演歌手有志 「雨上がりのエール」