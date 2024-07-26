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【月間ランキング】「幾億光年」「ライラック」を抑えた1位は“あの曲”だった（LINE MUSIC、2024年6月）

Omoinotake「幾億光年」、Mrs. GREEN APPLE「ライラック」、Creepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」などがランクイン🎤 1位はあのグループの9thシングルでした🏆
ハフポスト日本版編集部
総合ランキング
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音楽ストリーミングサービス「LINE MUSIC」が、6月によく聴かれた曲の月間ランキングを発表しました。LINE MUSICは、月間／BGM／着うた®の各ランキング（上位100位）をプレイリストで配信しています。

2024年も半分が過ぎました。6月に人気だったのは、どのアーティストの楽曲でしょうか？早速結果を見ていきましょう。

総合TOP10は？

上位10曲は以下の通り。

10位　タイムパラドックス/Vaundy

9位　24karats GOLD GENESIS/THE RAMPAGE from EXILE TRIBE

8位　ケセラセラ/Mrs. GREEN APPLE

7位　拝啓、俺たちへ/コムドット

6位　晩餐歌/tuki.

5位　Magnetic/ILLIT

4位　Bling-Bang-Bang-Born/Creepy Nuts

3位　ライラック/Mrs. GREEN APPLE

2位　幾億光年/Omoinotake

1位　自業自得/櫻坂46

トップに輝いたのは櫻坂46の9thシングル「自業自得」でした。3期生の山下瞳月さんが初めてセンターを務めた曲で、自己最高初週売り上げを記録するなど反響を呼んでいます。

月間ランキング（総合）のトップ100は、LINE MUSICのプレイリストで確認できます

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