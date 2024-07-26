【月間ランキング】「幾億光年」「ライラック」を抑えた1位は“あの曲”だった（LINE MUSIC、2024年6月）

音楽ストリーミングサービス「LINE MUSIC」が、6月によく聴かれた曲の月間ランキングを発表しました。LINE MUSICは、月間／BGM／着うた®の各ランキング（上位100位）をプレイリストで配信しています。
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2024年も半分が過ぎました。6月に人気だったのは、どのアーティストの楽曲でしょうか？早速結果を見ていきましょう。
総合TOP10は？
上位10曲は以下の通り。
10位 タイムパラドックス/Vaundy
9位 24karats GOLD GENESIS/THE RAMPAGE from EXILE TRIBE
8位 ケセラセラ/Mrs. GREEN APPLE
7位 拝啓、俺たちへ/コムドット
6位 晩餐歌/tuki.
5位 Magnetic/ILLIT
4位 Bling-Bang-Bang-Born/Creepy Nuts
3位 ライラック/Mrs. GREEN APPLE
2位 幾億光年/Omoinotake
1位 自業自得/櫻坂46
トップに輝いたのは櫻坂46の9thシングル「自業自得」でした。3期生の山下瞳月さんが初めてセンターを務めた曲で、自己最高初週売り上げを記録するなど反響を呼んでいます。
月間ランキング（総合）のトップ100は、LINE MUSICのプレイリストで確認できます。