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【YouTube音楽チャートトップ10】「ライラック」を抑えた1位は、つい何度も聴きたくなるあの曲

9月13日から19日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。
ハフポスト日本版編集部
ライラック/Mrs. GREEN APPLE、はいよろこんで/こっちのけんと、Bling-Bang-Bang-Born/Creepy Nuts
ライラック/Mrs. GREEN APPLE、はいよろこんで/こっちのけんと、Bling-Bang-Bang-Born/Creepy Nuts
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最新の音楽トレンドや旬の人気曲を知ることができる「YouTubeミュージックチャート」。

毎週更新される楽曲チャートは、公式ミュージックビデオ、楽曲が公式に使用されているユーザー作成動画、歌詞動画それぞれの視聴回数を合計して算出されます

9月13日から19日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。

10位 familie/Mrs. GREEN APPLE

視聴数：計226万回
チャート掲載週数：6週

9位 点描の唄 （Live）/Mrs. GREEN APPLE

視聴数：計235万回
チャート掲載週数：33週

8位 晩餐歌/tuki.

視聴数：計248万回
チャート掲載週数：53週

7位 唱/Ado

視聴数：計258万回
チャート掲載週数：54週

6位 UNDEAD/YOASOBI

視聴数：計281万回
チャート掲載週数：12週

5位 ファタール/GEMN , 中島健人 & キタニタツヤ

視聴数：計322万回
チャート掲載週数：11週

4位 モエチャッカファイア/issey

視聴数：計329万回
チャート掲載週数：4週

3位 Bling-Bang-Bang-Born/Creepy Nuts

視聴数：計370万回
チャート掲載週数：36週

2位 ライラック/Mrs.GREEN APPLE

視聴数：計493万回
チャート掲載週数：23週

1位 はいよろこんで/こっちのけんと

視聴数：計539万回
チャート掲載週数：15週

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