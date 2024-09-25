【YouTube音楽チャートトップ10】「ライラック」を抑えた1位は、つい何度も聴きたくなるあの曲

最新の音楽トレンドや旬の人気曲を知ることができる「YouTubeミュージックチャート」。
毎週更新される楽曲チャートは、公式ミュージックビデオ、楽曲が公式に使用されているユーザー作成動画、歌詞動画それぞれの視聴回数を合計して算出されます。
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9月13日から19日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。
10位 familie/Mrs. GREEN APPLE
視聴数：計226万回
チャート掲載週数：6週
9位 点描の唄 （Live）/Mrs. GREEN APPLE
視聴数：計235万回
チャート掲載週数：33週
8位 晩餐歌/tuki.
視聴数：計248万回
チャート掲載週数：53週
7位 唱/Ado
視聴数：計258万回
チャート掲載週数：54週
6位 UNDEAD/YOASOBI
視聴数：計281万回
チャート掲載週数：12週
5位 ファタール/GEMN , 中島健人 & キタニタツヤ
視聴数：計322万回
チャート掲載週数：11週
4位 モエチャッカファイア/issey
視聴数：計329万回
チャート掲載週数：4週
3位 Bling-Bang-Bang-Born/Creepy Nuts
視聴数：計370万回
チャート掲載週数：36週
2位 ライラック/Mrs.GREEN APPLE
視聴数：計493万回
チャート掲載週数：23週
1位 はいよろこんで/こっちのけんと
視聴数：計539万回
チャート掲載週数：15週