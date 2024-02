「イエスタデイ 」に込められていた予想外の意味、ポール・マッカートニー本人が明かす

「でも『Why she had to go, I don’t know, she wouldn’t say(なぜ彼女は行かなければならなかったのか、私にはわからない。彼女は言ってくれなかった)』という歌詞について何度も考えてみたんです。母親ががんで亡くなった時、誰も何も言わなかった」