【地震情報】茨城県で震度5強。津波の心配なし。福島や栃木、東京でも揺れを観測

［震度3以上が観測された地域］

■茨城県

水戸市、日立市、常陸太田市、高萩市、ひたちなか市、那珂市、小美玉市、茨城町、東海村、大子町、土浦市、茨城古河市、石岡市、結城市、下妻市、常総市、取手市、つくば市、茨城鹿嶋市、稲敷市、かすみがうら市、桜川市、行方市、鉾田市、つくばみらい市、八千代町、五霞町、境町