【地震情報】茨城県で震度5強。津波の心配なし。福島や栃木、東京でも揺れを観測

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11月9日17時40分頃、関東・東北地方で強い地震があった。
気象庁によると、茨城県城里町で震度5強を観測した。この地震による津波の心配はないという。
震源地は茨城県南部で、震源の深さは50キロ。地震の規模を示すマグニチュードは5.0と推定されている。
また、東京23区の一部などでも震度2を観測した。
［震度3以上が観測された地域］
震度5強
■茨城県
城里町
震度4
■茨城県
笠間市、常陸大宮市、筑西市、坂東市
■福島県
白河市
■栃木県
宇都宮市、栃木市、鹿沼市、小山市、益子町、壬生町、高根沢町
■群馬県
邑楽町
震度3
■茨城県
水戸市、日立市、常陸太田市、高萩市、ひたちなか市、那珂市、小美玉市、茨城町、東海村、大子町、土浦市、茨城古河市、石岡市、結城市、下妻市、常総市、取手市、つくば市、茨城鹿嶋市、稲敷市、かすみがうら市、桜川市、行方市、鉾田市、つくばみらい市、八千代町、五霞町、境町
■福島県
棚倉町、玉川村、浅川町
■栃木県
足利市、佐野市、真岡市、栃木さくら市、那須烏山市、下野市、上三川町、茂木町、市貝町、芳賀町、野木町、栃木那珂川町、日光市、矢板市、塩谷町
■群馬県
桐生市、太田市、館林市、渋川市、板倉町、群馬明和町、千代田町、大泉町
■埼玉県
熊谷市、行田市、加須市、東松山市、羽生市、鴻巣市、深谷市、久喜市、滑川町、埼玉美里町、さいたま岩槻区、春日部市、桶川市、北本市、幸手市、宮代町
■千葉県
香取市、千葉花見川区、野田市、成田市、柏市、八千代市、鎌ケ谷市、印西市、白井市