アートとカルチャー
タイムテーブルFNS歌謡祭2022

FNS歌謡祭2022第2夜のタイムテーブル、歌う曲順、出演者一覧は　12月14日午後6時半から生放送

『2022FNS歌謡祭』第2夜のタイムテーブルが発表されました。SEKAI NO OWARI、aiko、back number、SixTONES、櫻坂46など人気アーティストが出演します。
ハフポスト日本版編集部
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フジテレビ系の音楽特番『2022FNS歌謡祭』第2夜が12月14日午後6時半から生放送される。

司会は嵐の相葉雅紀さんと同局の永島優美アナウンサーが担当する。

タイムテーブルは以下の通り。（出演者は時間帯別に50音順。生放送のため、構成の変更・出演時間が前後する可能性あり）

午後6時半〜

STU48「花は誰のもの？」

広瀬香美「ロマンスの神様」


広瀬香美 × =LOVE「真冬の帰り道」


広瀬香美 × 花村想太・大野雄大（Da-iCE）「ゲレンデがとけるほど恋したい」


広瀬香美 × BiSH「DEAR...again」


広瀬香美 × Little Glee Monster「愛があれば大丈夫」


CMソングセレクション


大友康平「いすゞのトラック」


チョコレートプラネット「これ絶対うまいやつ♪」


りょーめー「ヘルシーなのにアゲリシャス」

午後7時頃〜

A.B.C-Z「がんばりましょう」


ウタ from ウタワールド「新時代」（歌：Ado）

ウタ from ウタワールド「逆光」（歌：Ado）

ウタ from ウタワールド「世界のつづき」（歌：Ado）


関ジャニ∞「AMBITIOUS JAPAN!」


ジャニーズWEST「Happiness」


SixTONES「Boom-Pow-Wow!」


Travis Japan「JUST DANCE!」


中山美穂「ツイてるね ノッてるね」


中山美穂「遠い街のどこかで…」


BiSH「ZUTTO」


山崎育三郎「NEVERLAND」／『ファインディング・ネバーランド』

Little Glee Monster「Join Us!」


緑黄色社会「キャラクター」

午後8時頃〜

生田絵梨花「何なんw」


A.B.C-Z「#IMA」


＆TEAM「Under the skin」


京本大我（SixTONES）「First Love」


櫻坂46「五月雨よ」


ジャニーズWEST「しらんけど」


Stray Kids「CASE 143 -Japanese ver.-」


SixTONES × Travis Japan「JAPONICA STYLE」


Da-iCE「スターマイン」


德永英明「赤いスイートピー」


FANTASTICS from EXILE TRIBE「Choo Choo TRAIN」


満島真之介「Get Along Together」


宮本浩次「飾りじゃないのよ涙は」


ミュージカル『SPY×FAMILY』SPメドレー
「アーニャをしると せかいがへいわに」
「安心させたくて」
「よりよき世界のために」

午後9時頃〜

aiko「果てしない二人」

＝LOVE「あの子コンプレックス」

AKB48「久しぶりのリップグロス」

Official髭男dism「ミックスナッツ」

King Gnu「カメレオン」

Creepy Nuts「堕天」

桜木輝彦（中川大志）「彼方の景色」／『歌妖曲～中川大志之丞変化～』

SEKAI NO OWARI「Habit」

nobodyknows+「ココロオドル」

福山雅治「妖」

福山雅治「虹」

マカロニえんぴつ「なんでもないよ、」

午後10時頃〜

ASKA「歌になりたい」


ASKA「SAY YES」


関ジャニ∞「無責任ヒーロー」


清塚信也「英雄ポロネーズ」


葉加瀬太郎 × ムック「情熱大陸」


堂本剛「街」


back number「アイラブユー」


back number「水平線」


yama「色彩」


Liella!「ビタミンSUMMER！」

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