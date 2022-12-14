FNS歌謡祭2022第2夜のタイムテーブル、歌う曲順、出演者一覧は　12月14日午後6時半から生放送

フジテレビ系の音楽特番『2022FNS歌謡祭』第2夜が12月14日午後6時半から生放送される。
司会は嵐の相葉雅紀さんと同局の永島優美アナウンサーが担当する。
タイムテーブルは以下の通り。（出演者は時間帯別に50音順。生放送のため、構成の変更・出演時間が前後する可能性あり）
午後6時半〜
STU48「花は誰のもの？」
広瀬香美「ロマンスの神様」
広瀬香美 × =LOVE「真冬の帰り道」
広瀬香美 × 花村想太・大野雄大（Da-iCE）「ゲレンデがとけるほど恋したい」
広瀬香美 × BiSH「DEAR...again」
広瀬香美 × Little Glee Monster「愛があれば大丈夫」
CMソングセレクション
大友康平「いすゞのトラック」
チョコレートプラネット「これ絶対うまいやつ♪」
りょーめー「ヘルシーなのにアゲリシャス」
午後7時頃〜
A.B.C-Z「がんばりましょう」
ウタ from ウタワールド「新時代」（歌：Ado）
ウタ from ウタワールド「逆光」（歌：Ado）
ウタ from ウタワールド「世界のつづき」（歌：Ado）
関ジャニ∞「AMBITIOUS JAPAN!」
ジャニーズWEST「Happiness」
SixTONES「Boom-Pow-Wow!」
Travis Japan「JUST DANCE!」
中山美穂「ツイてるね ノッてるね」
中山美穂「遠い街のどこかで…」
BiSH「ZUTTO」
山崎育三郎「NEVERLAND」／『ファインディング・ネバーランド』
Little Glee Monster「Join Us!」
緑黄色社会「キャラクター」
午後8時頃〜
生田絵梨花「何なんw」
A.B.C-Z「#IMA」
＆TEAM「Under the skin」
京本大我（SixTONES）「First Love」
櫻坂46「五月雨よ」
ジャニーズWEST「しらんけど」
Stray Kids「CASE 143 -Japanese ver.-」
SixTONES × Travis Japan「JAPONICA STYLE」
Da-iCE「スターマイン」
德永英明「赤いスイートピー」
FANTASTICS from EXILE TRIBE「Choo Choo TRAIN」
満島真之介「Get Along Together」
宮本浩次「飾りじゃないのよ涙は」
ミュージカル『SPY×FAMILY』SPメドレー
「アーニャをしると せかいがへいわに」
「安心させたくて」
「よりよき世界のために」
午後9時頃〜
＝LOVE「あの子コンプレックス」
AKB48「久しぶりのリップグロス」
Official髭男dism「ミックスナッツ」
King Gnu「カメレオン」
Creepy Nuts「堕天」
桜木輝彦（中川大志）「彼方の景色」／『歌妖曲～中川大志之丞変化～』
SEKAI NO OWARI「Habit」
nobodyknows+「ココロオドル」
福山雅治「妖」
福山雅治「虹」
マカロニえんぴつ「なんでもないよ、」
午後10時頃〜
ASKA「歌になりたい」
ASKA「SAY YES」
関ジャニ∞「無責任ヒーロー」
清塚信也「英雄ポロネーズ」
葉加瀬太郎 × ムック「情熱大陸」
堂本剛「街」
back number「アイラブユー」
back number「水平線」
yama「色彩」
Liella!「ビタミンSUMMER！」