全日本フィギュアスケート選手権、男子SPの滑走順と時間は？ 宇野昌磨選手、鍵山優真選手らが出場

大阪府門真市の東和薬品RACTABドームで開催中の「第91回全日本フィギュアスケート選手権大会」。12月23日に行われる男子ショートプログラムの滑走順と時間が発表された。
日本スケート連盟によると、男子ショートプログラムの滑走順と時間は以下の通り（選手の敬称略）。
第1グループ
1. 中田璃士（16時30分）
2. 本田ルーカス剛史（16時36分）
3. 櫛田一樹（16時42分）
4. 田内誠悟（16時48分）
5. 吉岡希（16時54分）
6. 彦阪昇吾（17時00分）
第2グループ
7. 三島悠生（17時29分）
8. 中村俊介（17時35分）
9. 周藤集（17時41分）
10. 山隈太一朗（17時47分）
11. 西山真瑚（17時53分）
12. 佐々木晴也（17時59分）
第3グループ
13. 垣内珀琉（18時13分）
14. 小林隼（18時19分）
15. 片伊勢武アミン（18時25分）
16. 杉山匠海（18時31分）
17. 長谷川一輝（18時37分）
18. 須本光希（18時43分）
第4グループ
19. 大島光翔 （19時22分）
20. 木科雄登（19時28分）
21. 宇野昌磨（19時35分）
22. 森口澄士（19時42分）
23. 山本草太（19時48分）
24. 三宅星南（19時55分）
第5グループ
25. 三浦佳生（20時10分）
26. 佐藤駿（20時16分）
27. 壷井達也（20時23分）
28. 友野一希（20時30分）
29. 島田高志郎（20時36分）
30. 鍵山優真（20時43分）