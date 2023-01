SEE THE SUN

本当に甘酒? 新しすぎるリフレッシュドリンク

開発したのは甘酒が苦手な若手研究員

「お客さんを楽しませたい、驚かせたい」が原動力

新たな甘酒 ライバルはエナジードリンク

いよいよ商品化へ 普段は関わっていない「コンセプトづくり」にも挑戦

山田さん自身、入社から2年間で4つの新商品を提案したが、商品化には至らなかった。そこで、今回頼ったのが、社内ベンチャーの「SEE THE SUN」だった。



SEE THE SUNは、メーカー同士の垣根を超えたコミュニティを運営し、フードロス問題の解決に向けた商品開発に挑戦している。 同時に、尖った商品を世に出すためのトライアル販売も手掛ける。



山田さんはSEE THE SUNに試作品を送り、商品化を直訴。商品のクオリティと山田さんの熱意が認められ、発売が決まった。