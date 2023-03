『サイバーパンク エッジランナーズ』どんな作品？ どこで見れる？ 話題のアニメアワードで大賞受賞

THANK YOU pic.twitter.com/9I8JPDqMEj

アニメ・オブ・ザ・イヤー: サイバーパンク エッジランナーズ

最優秀アクション作品賞: 鬼滅の刃 遊郭編

最優秀アニメーション賞:鬼滅の刃 遊郭編

最優秀アニソン賞:進撃の巨人 The Final Season Part 2「The Rumbling」SiM

最優秀キャラクターデザイン賞:鬼滅の刃 遊郭編 松島晃

最優秀コメディ作品賞:SPYxFAMILY(第1クール)

最優秀継続シリーズ賞:ONE PIECE

最優秀監督賞:鬼滅の刃 遊郭編 外崎春雄

最優秀ドラマ作品賞:進撃の巨人 The Final Season Part 2

最優秀エンディング賞:SPYxFAMILY(第1クール)「喜劇」星野源

最優秀ファンタジー作品賞:鬼滅の刃 遊郭編

最優秀長編アニメ賞:劇場版 呪術廻戦 0

最優秀主演キャラクター賞:進撃の巨人 The Final Season Part 2 エレン・イェーガー

最優秀新シリーズ賞:SPYxFAMILY(第1クール)

最優秀オープニング賞:進撃の巨人 The Final Season Part 2「The Rumbling」SiM

最優秀オリジナルアニメ賞:リコリス・リコイル

最優秀ロマンス作品賞:かぐや様は告らせたい-ウルトラロマンティック-

最優秀作曲賞:進撃の巨人 The Final Season Part 2 KOHTA YAMAMOTO / 澤野弘之

最優秀助演キャラクター賞:SPYxFAMILY(第1クール) アーニャ・フォージャー

「何があっても守りたい 」キャラクター賞: SPYxFAMILY(第1クール) アーニャ・フォージャー

最優秀声優賞(日本語):進撃の巨人 エレン・イェーガー役 梶裕貴

最優秀声優賞(英語):サイバーパンク・エッジランナーズ デイビット・マルティネス役 Zach Aguilar

最優秀声優賞(カスティーリャ語・スペイン):呪術廻戦 乙骨憂太役 Jaime Pérez de Sevilla

最優秀声優賞(フランス語):王様ランキング ボッジ役 Brigitte Lecordier

最優秀声優賞(スペイン語・中南米):鬼滅の刃 妓夫太郎役 Alejandro Orozco

最優秀声優賞(イタリア語):呪術廻戦 禪院真希役 Elisa Giorgio

最優秀声優賞(ポルトガル語):SPYxFAMILY アーニャ・フォージャー役 Nina Carvalho

最優秀声優賞(ドイツ語):呪術廻戦 乙骨憂太役 Nicolás Artajo

最優秀声優賞(アラビア語):Hunter x Hunter ゴン=フリークス役 Amal Hawija