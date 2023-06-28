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『テレ東音楽祭2023夏』タイムテーブル【出演者一覧】

『テレ東音楽祭2023夏』のタイテをまとめました。豪華アーティスト陣が話題のヒット曲から懐かしの名曲までを披露します。
ハフポスト日本版編集部

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テレビ東京系の音楽番組「テレ東音楽祭2023夏～思わず歌いたくなる！最強ヒットソング100連発～」のタイムテーブルが発表された。6月28日午後5時30分から5時間にわたって生放送される。

乃木坂46から酒井法子に至るまで、さまざまなアーティストが話題のヒット曲から懐かしの名曲まで披露。1時間ごとにまとめたタイムテーブルは以下の通りだ。

（出演順や登場時間は変更になる可能性あり。一部は事前収録）

▼午後5時台

DA PUMP

HiHi Jets/ジャニーズJr.

OCHA NORMA

SUPER BEAVER

LIL LEAGUE

櫻坂46

INI

Rabbit Cat

▼午後6時台

imase

FANTASTICS

Da-iCE

平井 大

日向坂46

Travis Japan

THE RAMPAGE

緑黄色社会

ジャニーズWEST

DEAN FUJIOKA

BE:FIRST

asmi

AKB48

モーニング娘。’23

▼午後7時台

米米CLUB

湘南乃風

乃木坂46

Sexy Zone

▼午後8時台

篠原涼子

内海光司

佐藤アツヒロ

ano

松本英子

Kis-My-Ft2

斉藤由貴

▼午後9時台

LUNA SEA

スキマスイッチ

新しい学校のリーダーズ

NEWS

NiziU

関ジャニ∞

▼午後10時台

酒井法子

.ENDRECHERI.

20th Century

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