『テレ東音楽祭2023夏』タイムテーブル【出演者一覧】

テレビ東京系の音楽番組「テレ東音楽祭2023夏～思わず歌いたくなる！最強ヒットソング100連発～」のタイムテーブルが発表された。6月28日午後5時30分から5時間にわたって生放送される。
乃木坂46から酒井法子に至るまで、さまざまなアーティストが話題のヒット曲から懐かしの名曲まで披露。1時間ごとにまとめたタイムテーブルは以下の通りだ。
（出演順や登場時間は変更になる可能性あり。一部は事前収録）
▼午後5時台
DA PUMP
HiHi Jets/ジャニーズJr.
OCHA NORMA
SUPER BEAVER
LIL LEAGUE
櫻坂46
INI
Rabbit Cat
▼午後6時台
imase
FANTASTICS
Da-iCE
平井 大
日向坂46
Travis Japan
THE RAMPAGE
緑黄色社会
ジャニーズWEST
DEAN FUJIOKA
BE:FIRST
asmi
AKB48
モーニング娘。’23
▼午後7時台
米米CLUB
湘南乃風
乃木坂46
Sexy Zone
▼午後8時台
篠原涼子
内海光司
佐藤アツヒロ
ano
松本英子
Kis-My-Ft2
斉藤由貴
▼午後9時台
LUNA SEA
スキマスイッチ
新しい学校のリーダーズ
NEWS
NiziU
関ジャニ∞
▼午後10時台
酒井法子
.ENDRECHERI.
20th Century