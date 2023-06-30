日テレ系『THE MUSIC DAY 2023』タイムテーブルは？音楽特番、45組超えのアーティストが豪華に集結【出演者一覧】

懐かしい昭和のメロディーから旋風を巻き起こしたアニメソング、歌やダンスで盛り上がるアイドルソングまで、それぞれの人生にとって印象深い音楽たちが次々と登場します。

総合司会に櫻井翔さんを迎え、8時間にわたって幕張メッセから生放送される今回の祭典。

総勢45組を超える豪華アーティストのタイムテーブルを一挙ご紹介！

◆15時台

■AARON ■NiziU ■乃木坂46 ■星街すいせい ■由薫

◆16時台

◆17時台

◎アイドルメドレー ■AKB48 ■浅香唯 ■菊池桃子 ■櫻坂46 ■西田ひかる ■日向坂46 ■松本伊代

◆18時台

◆19時台

■XY feat.YOSHIKI ■Kis-My-Ft2 ■TOMORROW X TOGETHER ■NewJeans ■日向坂46 ■LE SSERAFIM

◆20時台

◆21時台

◎歌おう！私を変えた曲コーナー

■葵わかな ■大橋和也（なにわ男子） ■藤原紀香×齊藤京子（日向坂46） ■松下洸平