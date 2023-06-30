日テレ系『THE MUSIC DAY 2023』タイムテーブルは？音楽特番、45組超えのアーティストが豪華に集結【出演者一覧】

日本テレビの公式Twitterは6月29日、7月1日に放送される夏恒例の音楽特番「THE MUSIC DAY 2023」のタイムスケジュールを公開しました。
10周年を迎える今年のテーマは、「あなたを変えた音」。
懐かしい昭和のメロディーから旋風を巻き起こしたアニメソング、歌やダンスで盛り上がるアイドルソングまで、それぞれの人生にとって印象深い音楽たちが次々と登場します。
総合司会に櫻井翔さんを迎え、8時間にわたって幕張メッセから生放送される今回の祭典。
総勢45組を超える豪華アーティストのタイムテーブルを一挙ご紹介！
◆15時台
■AARON ■NiziU ■乃木坂46 ■星街すいせい ■由薫
◎歌って踊るSing-Alongメドレー
■AKB48 ■ジャニーズWEST ■BE:FIRST
◎90年代ソング
■久宝留理子 ■T-BOLAN ■平松愛理
◆16時台
■櫻坂46 ■THE RAMPAGE ■NEWS
◆17時台
■IVE ■KAT-TUN ■三代目 J SOUL BROTHERS ■ジャニーズWEST ■BiTE A SHOCK
◎アイドルメドレー
■AKB48 ■浅香唯 ■菊池桃子 ■櫻坂46 ■西田ひかる ■日向坂46 ■松本伊代
◆18時台
■＆TEAM ■King & Prince ■マカロニえんぴつ
◎あなたを笑顔に変えるアゲアゲソングメドレー
■AI ■バブルガム・ブラザーズ ■hitomi ■松平健 ■Mrs. GREEN APPLE
◎ジブリ企画
■瀧本美織
◎80年代ソング
■海援隊 ■ZIGGY ■渡辺美里
◆19時台
■XY feat.YOSHIKI ■Kis-My-Ft2 ■TOMORROW X TOGETHER ■NewJeans ■日向坂46 ■LE SSERAFIM
◆20時台
■IVE ■UVERworld ■Kep1er ■SixTONES ■Snow Man ■Sexy Zone ■なにわ男子 ■Mrs. GREEN APPLE
◎アニメソングメドレー part①
■高橋洋子 ■Da-iCE ■松本梨香
◆21時台
■SEKAI NO OWARI
◎アニメソングメドレー part②
■Aimer ■Hey! Say! JUMP×Sexy Zone
◎超豪華アーティストのスペシャルコラボ
■奥田民生×はっとり（マカロニえんぴつ） ■LE SSERAFIM×本田真凜 ■ヒロミ×Snow Man
◎番組対抗！生ライブ企画
■行列バンド（井上芳雄、後藤輝基、滝沢カレン、フワちゃん） ■ヒルナンデス！バンド（南原清隆、横山裕、大沢あかね、井桁弘恵、王林、浦野モモ(日テレアナウンサー)
◎歌おう！私を変えた曲コーナー
■葵わかな ■大橋和也（なにわ男子） ■藤原紀香×齊藤京子（日向坂46） ■松下洸平
◆22時台
■Aimer ■関ジャニ∞ ■Hey! Say! JUMP ■YOSHIKI
◆番組概要
■番組名：THE MUSIC DAY 2023
■放送日：2023年7月1日（土）15:00～22:54
■場所：幕張メッセ
■出演者
総合司会：櫻井翔
MC：羽鳥慎一、バカリズム、水卜麻美（日テレアナウンサー）
ネクストゲート進行：市來玲奈（日テレアナウンサー）
※各時間帯ごとアーティスト名50音順に掲載（メドレー名を除く）
※放送時間は変更の可能性があります