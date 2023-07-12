『FNS歌謡祭 夏』2023のタイムテーブル【出演者と曲の一覧】

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フジテレビ系の音楽特番『2023FNS歌謡祭 夏』が7月12日午後6時半から約3時間半にわたって生放送される。
韓国の5人組ガールズグループ・NewJeansが番組に初登場し、世界中で反響を呼んだ「Ditto」を歌うほか、Aimerが人気アニメ「鬼滅の刃」遊郭編のオープニングテーマなどを披露する。
司会は嵐の相葉雅紀さんと同局の永島優美アナウンサーが担当する。
タイムテーブルは以下の通り。（出演者は時間帯別に50音順。構成の変更・出演時間が前後する可能性あり）
▼午後6時半～
Aimer 「Resonantia」
JO1 「NEWSmile」
DA PUMP×ガチャピン・ムック 「サンライズ・ムーン～宇宙に行こう～」
なにわ男子 青春の夏うたメドレー
NiziU 「COCONUT」
FANTASTICS 「PANORAMA JET」
僕が見たかった青空「青空について考える」
▼午後7時頃～
AI×アイナ・ジ・エンド「涙のキッス」／サザンオールスターズ
江口洋介「愛は愛で」
&TEAM 「FIREWORK」
渋谷龍太（SUPER BEAVER）「Baby Don’t Cry」／安室奈美恵
DISH// 「WOW WAR TONIGHT～時には起こせよムーヴメント～」／H Jungle With t
TOMORROW X TOGETHER 「Sugar Rush Ride [Japanese Ver.] 」
日向坂46「Am I ready?」
平原綾香×アバンギャルディ「アイドル」／YOASOBI
Mrs. GREEN APPLE 「Magic]
ディズニー実写映画『リトル・マーメイド』（豊原江理佳・木村昴） 「アンダー・ザ・シー」「パート・オブ・ユア・ワールド」
緑黄色社会「サマータイムシンデレラ」
▼午後8時頃～
GENERATIONS × JO1 「Choo Choo TRAIN」「Y.M.C.A.」
湘南乃風×コムドット 「睡蓮花」
SUPER BEAVER 「儚くない」
SEKAI NO OWARI 「ターコイズ」
20th Century 「あなたと」
Travis Japan 「Candy Kiss」
なにわ男子 「Poppin’ Hoppin’ Lovin’」
PUFFY×ano 「愛のしるし」「これが私の生きる道」
Perfume ×NiziU 「CLAP CLAP」「だいじょばない」
MAN WITH A MISSION×milet 「絆ノ奇跡」「コイコガレ」
和田アキ子×新しい学校のリーダーズ 「古い日記×オトナブルー」「笑って許して」
▼午後9時頃～
Al 「Life Goes On」
Aimer 「残響散歌」
King ＆ Prince 「なにもの」
DISH// 「沈丁花」
NewJeans 「Ditto」
NEWS「チャンカパーナ」 「weeeek」
Perfume 「Moon」
『ムーラン・ルージュ！ザ・ミュージカル』（平原綾香・井上芳雄）「Your Song」
松平健×チョコレートプラネット「パンダピラニア」