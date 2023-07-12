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『FNS歌謡祭 夏』2023のタイムテーブル【出演者と曲の一覧】

『2023FNS歌謡祭 夏』のタイテをまとめました。NewJeansが初出演するほか、なにわ男子やGENERATIONS、Aimerなど豪華アーティストが登場します。
ハフポスト日本版編集部

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フジテレビ系の音楽特番『2023FNS歌謡祭 夏』が7月12日午後6時半から約3時間半にわたって生放送される。

韓国の5人組ガールズグループ・NewJeansが番組に初登場し、世界中で反響を呼んだ「Ditto」を歌うほか、Aimerが人気アニメ「鬼滅の刃」遊郭編のオープニングテーマなどを披露する。

司会は嵐の相葉雅紀さんと同局の永島優美アナウンサーが担当する。

タイムテーブルは以下の通り。（出演者は時間帯別に50音順。構成の変更・出演時間が前後する可能性あり）

▼午後6時半～

Aimer 「Resonantia」

JO1 「NEWSmile」

DA PUMP×ガチャピン・ムック 「サンライズ・ムーン～宇宙に行こう～」

なにわ男子 青春の夏うたメドレー

NiziU 「COCONUT」

FANTASTICS 「PANORAMA JET」

僕が見たかった青空「青空について考える」

▼午後7時頃～

AI×アイナ・ジ・エンド「涙のキッス」／サザンオールスターズ

江口洋介「愛は愛で」

&TEAM 「FIREWORK」

渋谷龍太（SUPER BEAVER）「Baby Don’t Cry」／安室奈美恵

DISH// 「WOW WAR TONIGHT～時には起こせよムーヴメント～」／H Jungle With t

TOMORROW X TOGETHER 「Sugar Rush Ride [Japanese Ver.] 」

日向坂46「Am I ready?」

平原綾香×アバンギャルディ「アイドル」／YOASOBI

Mrs. GREEN APPLE 「Magic]

ディズニー実写映画『リトル・マーメイド』（豊原江理佳・木村昴） 「アンダー・ザ・シー」「パート・オブ・ユア・ワールド」

緑黄色社会「サマータイムシンデレラ」

▼午後8時頃～

GENERATIONS × JO1 「Choo Choo TRAIN」「Y.M.C.A.」

湘南乃風×コムドット 「睡蓮花」

SUPER BEAVER 「儚くない」

SEKAI NO OWARI 「ターコイズ」

20th Century 「あなたと」

Travis Japan 「Candy Kiss」

なにわ男子 「Poppin’ Hoppin’ Lovin’」

PUFFY×ano 「愛のしるし」「これが私の生きる道」

Perfume ×NiziU 「CLAP CLAP」「だいじょばない」

MAN WITH A MISSION×milet 「絆ノ奇跡」「コイコガレ」

和田アキ子×新しい学校のリーダーズ 「古い日記×オトナブルー」「笑って許して」

▼午後9時頃～

Al 「Life Goes On」

Aimer 「残響散歌」

King ＆ Prince 「なにもの」

DISH// 「沈丁花」

NewJeans 「Ditto」

NEWS「チャンカパーナ」 「weeeek」

Perfume 「Moon」

『ムーラン・ルージュ！ザ・ミュージカル』（平原綾香・井上芳雄）「Your Song」

松平健×チョコレートプラネット「パンダピラニア」

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