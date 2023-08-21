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YouTube音楽チャートランキング、1位はダントツの1390万回再生。18週ランクインの鉄板曲（8月11日〜8月17日）

8月11日から17日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました
ハフポスト日本版編集部
SOPA Images via Getty Images

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最新の音楽トレンドや旬の人気曲を知ることができる「YouTubeミュージックチャート」。

毎週更新される楽曲チャートは、公式ミュージックビデオ、楽曲が公式に使用されているユーザー作成動画、歌詞動画それぞれの視聴回数を合計して算出されます

2023年8月11日から17日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。

10位 I’m a mess/ MY FIRST STORY

視聴数：計193万回
チャート掲載週数：21週

9位 Spinning Globe/米津玄師

視聴数：計211万回
チャート掲載週数：5週

8位 メフィスト/女王蜂

視聴数：計226万回
チャート掲載週数：16週

7位 ETA/NewJeans

視聴数：計231万回
チャート掲載週数：3週

6位 おひとりさま天国/乃木坂46

視聴数：計237万回
チャート掲載週数：2週

5位 可愛くてごめん (feat. 星乃夢奈)/HoneyWorks

視聴数：計256万回
チャート掲載週数：43週

4位 Seven (feat. Latto)/ジョングク

視聴数：計311万回
チャート掲載週数：5週

3位 オトナブルー/新しい学校のリーダーズ

視聴数：計345万回
チャート掲載週数：27週

2位 青のすみか/キタニタツヤ

視聴数：計415万回
チャート掲載週数：6週

1位 アイドル/YOASOBI

視聴数：計1390万回
チャート掲載週数：18週

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