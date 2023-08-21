YouTube音楽チャートランキング、1位はダントツの1390万回再生。18週ランクインの鉄板曲（8月11日〜8月17日）

【もっと読む】YouTube音楽チャートランキング、1位は17週連続でランクインの曲（8月4日〜8月10日）
最新の音楽トレンドや旬の人気曲を知ることができる「YouTubeミュージックチャート」。
2023年8月11日から17日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。
10位 I’m a mess/ MY FIRST STORY
視聴数：計193万回
チャート掲載週数：21週
9位 Spinning Globe/米津玄師
視聴数：計211万回
チャート掲載週数：5週
8位 メフィスト/女王蜂
視聴数：計226万回
チャート掲載週数：16週
7位 ETA/NewJeans
視聴数：計231万回
チャート掲載週数：3週
6位 おひとりさま天国/乃木坂46
視聴数：計237万回
チャート掲載週数：2週
5位 可愛くてごめん (feat. 星乃夢奈)/HoneyWorks
視聴数：計256万回
チャート掲載週数：43週
4位 Seven (feat. Latto)/ジョングク
視聴数：計311万回
チャート掲載週数：5週
3位 オトナブルー/新しい学校のリーダーズ
視聴数：計345万回
チャート掲載週数：27週
2位 青のすみか/キタニタツヤ
視聴数：計415万回
チャート掲載週数：6週
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1位 アイドル/YOASOBI
視聴数：計1390万回
チャート掲載週数：18週