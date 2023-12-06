『FNS歌謡祭2023』第1夜のタイムテーブル【出演者・披露曲一覧】

フジテレビ系の音楽特番『2023 FNS歌謡祭』の第一夜が、12月6日午後6時30分から生放送される。
同番組は2週連続で生放送され、嵐の相葉雅紀さんと井上精華アナウンサーが司会を務める。
タイムテーブルは以下の通り。（出演者は時間帯別に五十音順。構成の変更・出演時間が前後する可能性あり）
午後6時30分〜
AI「ハピネス」
ウマ娘「うまぴょい伝説」
ClariS「淋しい熱帯魚」/ Wink
柴咲コウ「月のしずく」
DA PUMP × ハライチ「U.S.A.」
乃木坂46「Monopoly」
BE:FIRST「Boom Boom Back」
LA DIVA「アイドル」/ YOASOBI
午後7時頃〜
adieu「楓」/ スピッツ
工藤静香 × 宮野真守「Blue Velvet」
劇団四季『アナと雪の女王』「ありのままで」
郷ひろみ × 水樹奈々「How many いい顔」
渋谷凪咲 with ダイアン、かまいたち、見取り図「人生は長いんだ」
渋谷龍太（SUPER BEAVER）「長い間」/ Kiroro
BE:FIRST「Automatic」/ 宇多田ヒカル
森高千里 × ガチャピン・ムック「ロックン・オムレツ」
薬師丸ひろ子「トゥモロー」
ゆず × JO1「夏色」
LUNA SEA「ROSIER」
FNS歌謡祭 50周年記念
歴代名演集 Part①
午後8時頃〜
SEVENTEEN「今 -明日 世界が終わっても-」
NiziU「Paradise」
《ウォルト・ディズニー 100周年 名演集》
井上芳雄「サークル・オブ・ライフ」
水樹奈々×宮野真守「輝く未来」
《仲宗根梨乃監修 ダンス企画》
EXILE NAOTO (EXILE / 三代目 J SOUL BROTHERS)
× KENZO（DA PUMP）
× 中務裕太（GENERATIONS）
× ラウール（Snow Man）
× 川尻蓮（JO1）× SOTA（BE:FIRST）
× K（&TEAM）
《リスペクト！ユーミン》
松下洸平「卒業写真」
松任谷由実 × 乃木坂46「守ってあげたい」
LA DIVA「春よ、来い」
FNS歌謡祭 50周年記念
歴代名演集 Part（２）
午後9時頃〜
Ado「唱」「いばら」
関ジャニ∞「凛」
King Gnu「硝子窓」
Snow Man「Dangerholic」
三浦大知「能動」
ミュージカル『チャーリーとチョコレート工場』カンパニー
「見れるって思ってるね?」「ピュア・イマジネーション」
優里「ベテルギウス」
LE SSERAFIM「Eve, Psyche & The Bluebeard’s wife」
FNS歌謡祭 50周年記念
歴代名演集 Part（３）
午後10時頃〜
石崎ひゅーい「虹」
EIKO（上白石萌歌）「DREAMER」
木梨憲武 × ヒロミ × 所ジョージ「空を見上げた」
三代目 J SOUL BROTHERS「STARS」
ジェジュン × SUGIZO（LUNA SEA）「GLAMOROUS SKY」/ 中島美嘉
GENERATIONS「Diamonds」
柴咲コウ「瞳をとじて」/ 平井堅
JUJU「飾りじゃないのよ 涙は」/ 中森明菜
女王蜂「メフィスト」
SUPER BEAVER「決心」
DISH//「Dreamer Drivers」
NiziU（RIKU・MIIHI・NINA）「未来予想図II」/ DREAMS COME TRUE
浜崎あゆみ「A Song for ××」
坂東玉三郎×海宝直人「少年時代」
福山雅治「想望」