アートとカルチャータイムテーブルFNS歌謡祭

『FNS歌謡祭2023』第1夜のタイムテーブル【出演者・披露曲一覧】

『FNS歌謡祭2023』第1夜のタイムテーブルをまとめました。Ado、King Gnu、LE SSERAFIM、BE:FIRST、Snow Manなど人気アーティストが出演します。
ハフポスト日本版編集部
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Prasert Krainukul via Getty Images

フジテレビ系の音楽特番『2023 FNS歌謡祭』の第一夜が、12月6日午後6時30分から生放送される。

同番組は2週連続で生放送され、嵐の相葉雅紀さんと井上精華アナウンサーが司会を務める。

タイムテーブルは以下の通り。（出演者は時間帯別に五十音順。構成の変更・出演時間が前後する可能性あり）

午後6時30分〜

AI「ハピネス」

ウマ娘「うまぴょい伝説」

ClariS「淋しい熱帯魚」/ Wink

柴咲コウ「月のしずく」

DA PUMP × ハライチ「U.S.A.」

乃木坂46「Monopoly」

BE:FIRST「Boom Boom Back」

LA DIVA「アイドル」/ YOASOBI

午後7時頃〜

adieu「楓」/ スピッツ

工藤静香 × 宮野真守「Blue Velvet」

劇団四季『アナと雪の女王』「ありのままで」

郷ひろみ × 水樹奈々「How many いい顔」

渋谷凪咲 with ダイアン、かまいたち、見取り図「人生は長いんだ」

渋谷龍太（SUPER BEAVER）「長い間」/ Kiroro

BE:FIRST「Automatic」/ 宇多田ヒカル

森高千里 × ガチャピン・ムック「ロックン・オムレツ」

薬師丸ひろ子「トゥモロー」

ゆず × JO1「夏色」

LUNA SEA「ROSIER」

FNS歌謡祭 50周年記念

歴代名演集 Part①

午後8時頃〜

SEVENTEEN「今 -明日 世界が終わっても-」

NiziU「Paradise」

《ウォルト・ディズニー 100周年 名演集》

井上芳雄「サークル・オブ・ライフ」

水樹奈々×宮野真守「輝く未来」

《仲宗根梨乃監修 ダンス企画》

EXILE NAOTO (EXILE / 三代目 J SOUL BROTHERS)
× KENZO（DA PUMP）
× 中務裕太（GENERATIONS）
× ラウール（Snow Man）
× 川尻蓮（JO1）× SOTA（BE:FIRST）
× K（&TEAM）

《リスペクト！ユーミン》

松下洸平「卒業写真」

松任谷由実 × 乃木坂46「守ってあげたい」

LA DIVA「春よ、来い」

FNS歌謡祭 50周年記念

歴代名演集 Part（２）

午後9時頃〜

Ado「唱」「いばら」

関ジャニ∞「凛」

King Gnu「硝子窓」

Snow Man「Dangerholic」

三浦大知「能動」

ミュージカル『チャーリーとチョコレート工場』カンパニー

「見れるって思ってるね?」「ピュア・イマジネーション」

優里「ベテルギウス」

LE SSERAFIM「Eve, Psyche & The Bluebeard’s wife」

FNS歌謡祭 50周年記念

歴代名演集 Part（３）

午後10時頃〜

石崎ひゅーい「虹」

EIKO（上白石萌歌）「DREAMER」

木梨憲武 × ヒロミ × 所ジョージ「空を見上げた」

三代目 J SOUL BROTHERS「STARS」

ジェジュン × SUGIZO（LUNA SEA）「GLAMOROUS SKY」/ 中島美嘉

GENERATIONS「Diamonds」

柴咲コウ「瞳をとじて」/ 平井堅

JUJU「飾りじゃないのよ 涙は」/ 中森明菜

女王蜂「メフィスト」

SUPER BEAVER「決心」

DISH//「Dreamer Drivers」

NiziU（RIKU・MIIHI・NINA）「未来予想図II」/ DREAMS COME TRUE

浜崎あゆみ「A Song for ××」

坂東玉三郎×海宝直人「少年時代」

福山雅治「想望」

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