「CDTV」年越しスペシャル出演アーティストは？新しい学校のリーダーズやBE:FIRSTら総勢73組【出演者一覧】

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TBSテレビ系の歌番組『CDTVライブ！ライブ！』が、年越しスペシャルとして 12月31日午後11時45分から放送される。
総勢73組のアーティストが出演し、定番曲や話題の最新曲を披露する。また、全歌唱曲とタイムテーブルは放送前日30日に発表されるという。
出演者は以下の通り
AARON
INI
IMP.
アイナ・ジ・エンド
asmi
新しい学校のリーダーズ
ano
家入レオ
＝LOVE
imase
WEST.
内田雄馬
AKB48
ENHYPEN
OCTPATH
男澤直樹
Omoinotake
神はサイコロを振らない
カメレオン・ライム・ウーピーパイ
川崎鷹也
キタニタツヤ
CHEMISTRY
Conton Candy
崎山蒼志
櫻坂46
ザ・クロマニヨンズ
THE RAMPAGE
JO1
GENERATIONS
s**t kingz
シャイトープ
女王蜂
SUPER BEAVER
鈴木愛理
Da-iCE
Tani Yuuki
DA PUMP
chelmico
超特急
DXTEEN
Travis Japan
≒JOY
西川貴教
ねぐせ。
Novelbright
乃木坂46
≠ME
Hi-Fi Un!corn
Perfume
パンダドラゴン
THE BEAT GARDEN
BE:FIRST
羊文学
日向坂46
平井大
FUNKY MONKEY BΛBY’S
FANTASTICS
藤原さくら
FRUITS ZIPPER
BREAKERZ
FLOW
MAZZEL
マカロニえんぴつ
三浦大知
Mrs. GREEN APPLE
milet
モーニング娘。’24
yama
由薫
Little Glee Monster
LE SSERAFIM
WATWING
ONE N’ ONLY