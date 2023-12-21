アートとカルチャー音楽CDTVアーティスト

「CDTV」年越しスペシャル出演アーティストは？新しい学校のリーダーズやBE:FIRSTら総勢73組【出演者一覧】

CDTVライブ！ライブ！』年越しスペシャルが12月31日に放送。アイナ・ジ・エンドやねぐせ。、乃木坂46ら総勢73組の出演者を一挙に紹介します。
ハフポスト日本版編集部

【もっと読む】NHK紅白歌合戦2023、出場歌手一覧。旧ジャニーズタレントの出場はゼロに

TBSテレビ系の歌番組『CDTVライブ！ライブ！』が、年越しスペシャルとして 12月31日午後11時45分から放送される。

総勢73組のアーティストが出演し、定番曲や話題の最新曲を披露する。また、全歌唱曲とタイムテーブルは放送前日30日に発表されるという。

出演者は以下の通り

AARON

INI

IMP.

アイナ・ジ・エンド

asmi

新しい学校のリーダーズ

ano

家入レオ

＝LOVE

imase

WEST.

内田雄馬

AKB48

ENHYPEN

OCTPATH

男澤直樹

Omoinotake

神はサイコロを振らない

カメレオン・ライム・ウーピーパイ

川崎鷹也

キタニタツヤ

CHEMISTRY

Conton Candy

崎山蒼志

櫻坂46

ザ・クロマニヨンズ

THE RAMPAGE

JO1

GENERATIONS

s**t kingz

シャイトープ

女王蜂

SUPER BEAVER

鈴木愛理

Da-iCE

Tani Yuuki

DA PUMP

chelmico

超特急

DXTEEN

Travis Japan

≒JOY

西川貴教

ねぐせ。

Novelbright

乃木坂46

≠ME

Hi-Fi Un!corn

Perfume

パンダドラゴン

THE BEAT GARDEN

BE:FIRST

羊文学

日向坂46

平井大

FUNKY MONKEY BΛBY’S

FANTASTICS

藤原さくら

FRUITS ZIPPER

BREAKERZ

FLOW

MAZZEL

マカロニえんぴつ

三浦大知

Mrs. GREEN APPLE

milet

モーニング娘。’24

yama

由薫

Little Glee Monster

LE SSERAFIM

WATWING

ONE N’ ONLY

CDTVの出演者一覧
CDTVの出演者一覧
HUFFPOST JAPAN
ホームページへ

注目記事