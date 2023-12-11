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「推しの子」「葬送のフリーレン」主題歌が人気のYOASOBI。それを抑えたダントツ1位は、NHK紅白にも出場する“あの歌手“【YouTube音楽チャートトップ10】

12月1日から7日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。
ハフポスト日本版編集部
Adoの『唱』、YOASOBIの『アイドル』、「葬送のフリーレン」主題歌の『勇者』が不動のトップ3を守り続けている。
Adoの『唱』、YOASOBIの『アイドル』、「葬送のフリーレン」主題歌の『勇者』が不動のトップ3を守り続けている。
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最新の音楽トレンドや旬の人気曲を知ることができる「YouTubeミュージックチャート」。

毎週更新される楽曲チャートは、公式ミュージックビデオ、楽曲が公式に使用されているユーザー作成動画、歌詞動画それぞれの視聴回数を合計して算出されます

2023年12月1日から7日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。

10位 花/藤井風

視聴数：計215万回
チャート掲載週数：8週

9位 アンセム/SixTONES

視聴数：計219万回
チャート掲載週数：1週

8位 晩餐歌/tuki.

視聴数：計224万回
チャート掲載週数：12週

7位 オトナブルー/新しい学校のリーダーズ

視聴数：計238万回
チャート掲載週数：43週

6位 人マニア/原口沙輔

視聴数：計271万回
チャート掲載週数：11週

5位 SPECIALZ/King Gnu

視聴数：計396万回
チャート掲載週数：14週

4位 FEEL OR BEEF BADPOP IS DEAD/舐達磨

視聴数：計400万回
チャート掲載週数：1週

3位 勇者/YOASOBI

視聴数：計407万回
チャート掲載週数：10週

2位 アイドル/YOASOBI

視聴数：計648万回
チャート掲載週数：34週

1位 唱/Ado

視聴数：計901万回
チャート掲載週数：14週

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