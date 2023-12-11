「推しの子」「葬送のフリーレン」主題歌が人気のYOASOBI。それを抑えたダントツ1位は、NHK紅白にも出場する“あの歌手“【YouTube音楽チャートトップ10】

最新の音楽トレンドや旬の人気曲を知ることができる「YouTubeミュージックチャート」。
毎週更新される楽曲チャートは、公式ミュージックビデオ、楽曲が公式に使用されているユーザー作成動画、歌詞動画それぞれの視聴回数を合計して算出されます。
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2023年12月1日から7日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。
10位 花/藤井風
視聴数：計215万回
チャート掲載週数：8週
9位 アンセム/SixTONES
視聴数：計219万回
チャート掲載週数：1週
8位 晩餐歌/tuki.
視聴数：計224万回
チャート掲載週数：12週
7位 オトナブルー/新しい学校のリーダーズ
視聴数：計238万回
チャート掲載週数：43週
6位 人マニア/原口沙輔
視聴数：計271万回
チャート掲載週数：11週
5位 SPECIALZ/King Gnu
視聴数：計396万回
チャート掲載週数：14週
4位 FEEL OR BEEF BADPOP IS DEAD/舐達磨
視聴数：計400万回
チャート掲載週数：1週
3位 勇者/YOASOBI
視聴数：計407万回
チャート掲載週数：10週
2位 アイドル/YOASOBI
視聴数：計648万回
チャート掲載週数：34週
1位 唱/Ado
視聴数：計901万回
チャート掲載週数：14週