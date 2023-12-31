「CDTV」年越しライブ、タイムテーブルと見どころは？ BE:FIRSTや新しい学校のリーダーズら73組【2023→2024、出演者・曲名一覧】

音楽番組『CDTVライブ！ライブ！年越しスペシャル！2023→2024』（TBS系）が12月31日午後11時45分から放送される。司会はEXITが務める。
タイムテーブルや出演アーティスト、歌唱曲は以下の通り。（出演者は時間帯・企画ごとに50音順。歌唱時間は目安で、生放送のため内容が変更になる場合もある）
【午後11時45分台】
WEST.「ええじゃないか」
GENERATIONS「ワンダーラスト」
s**t kingz「No End feat.三浦大知」
SUPER BEAVER「名前を呼ぶよ」
Da-iCE「スターマイン」
T.M.Revolution「WHITE BREATH」
乃木坂46「おひとりさま天国」
yama「春を告げる」
【深夜0時台】
「2024年 新年開幕ヒットソングメドレー」
INI「FANFARE」
imase「NIGHT DANCER」
Conton Candy「ファジーネーブル」
櫻坂46「桜月」
女王蜂「メフィスト」
BE:FIRST「Boom Boom Back」
マカロニえんぴつ「リンジュー・ラヴ」
Little Glee Monster「UP TO ME！」
LE SSERAFIM「Perfect Night」
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新しい学校のリーダーズ「青春を切り裂く波動」
日向坂46「One choice」
Mrs. GREEN APPLE「私は最強」「StaRt」
【深夜1時台】
「2024年 踊り初め！ノンストップダンスメドレー」
ENHYPEN「Sweet Venom」
THE RAMPAGE「100degrees」
Travis Japan「LEVEL UP」
乃木坂46「Monopoly」
三浦大知「能動」
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WEST.「FICTION」
AKB48「アイドルなんかじゃなかったら」
キタニタツヤ「青のすみか」
JO1「Trigger」
GENERATIONS「Diamonds」
SUPER BEAVER「グラデーション」
Da-iCE「Kartell」
DA PUMP「Use Your Body」
西川貴教「FREEDOM」
milet「Anytime Anywhere」
yama「slash」
【深夜2時台】
IMP.「CRUISIN’」
アイナ・ジ・エンド「※曲目はOA内で発表」
asmi「開青」
ano「※曲目はOA内で発表」
家入レオ「BINKAN」
＝LOVE「ラストノートしか知らない」
川崎鷹也「愛の歌」
CHEMISTRY×Da-iCE「スパロウズ」
ザ・クロマニヨンズ「あいのロックンロール」
s**t kingz「Oh s**t‼ feat. SKY-HI」
シャイトープ「tengoku」
Tani Yuuki「kotodama」
Novelbright「面影」
Perfume「Moon」
THE BEAT GARDEN「Start Over」
平井 大「Symphony」
FUNKY MONKEY BΛBY’S「YOU」
yama×キタニタツヤ「憧れのままに」
【深夜3時台】
「2024年 期待のアーティストメドレー」
崎山蒼志「燈」
DXTEEN「Brand New Day」
≠ME「アンチコンフィチュール」
羊文学「more than words」
FRUITS ZIPPER「わたしの一番かわいいところ」
MAZZEL「Carnival」
由薫「星月夜」
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AARON「ユニーク」
Omoinotake「モラトリアム」
Hi-Fi Un！corn「U&I」
FANTASTICS「STARBOYS」
BREAKERZ「Angelic Smile」
モーニング娘。’24「すっごいFEVER！」
【深夜4時台】
内田雄馬「Joyful」
OCTPATH「OCTAVE」
男澤直樹「Behind the moonlight」
神はサイコロを振らない「What’s a Pop?」
カメレオン・ライム・ウーピーパイ「Chair」
鈴木愛理「最強の推し！」
chelmico「Question」
超特急「Lesson ll」
≒JOY「スイートシックスティーン」
ねぐせ。「グッドな音楽を」
パンダドラゴン「パLIFE！パLIKE！パLOUGH！パLOVE！」
藤原さくら「daybreak」
FLOW「GO!!!」
WATWING「I don’t care」
ONE N’ ONLY「Freaking Happy」
見どころは？ anoやENHYPENらも登場
毎年恒例のCDTVの年越しスペシャル。総勢73組の出演者もバラエティに富んでおり、LE SSERAFIMやENHYPENといったKPOPグループが出演するほか、BE:FIRST「Boom Boom Back」や新しい学校のリーダーズ「青春を切り裂く波動」、キタニタツヤ「青のすみか」など2023年を代表するヒットソングも披露される。
深夜から朝方にかけてはアイナ・ジ・エンドやano、milet、yamaなどの人気アーティストも登場。ヒットソングのメドレーなど、ここでしか観られないパフォーマンスも数多く披露されることになりそうだ。