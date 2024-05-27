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【YouTube音楽チャートトップ10】「ビビデバ」と「メズマライザー」を抑えた1位は、19週連続で首位の定番曲

5月17日から5月23日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。
ハフポスト日本版編集部
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最新の音楽トレンドや旬の人気曲を知ることができる「YouTubeミュージックチャート」。

毎週更新される楽曲チャートは、公式ミュージックビデオ、楽曲が公式に使用されているユーザー作成動画、歌詞動画それぞれの視聴回数を合計して算出されます

5月17日から5月23日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。

10位 CONNECT/IS:SUE

視聴数：計259万回
チャート掲載週数：1週

9位 唱/Ado

視聴数：計267万回
チャート掲載週数：38週

8位 Magnetic/ILLIT

視聴数：計268万回
チャート掲載週数：9週

7位 鬼ノ宴/友成空

視聴数：計289万回
チャート掲載週数：19週

6位 幾億光年/Omoinotake

視聴数：計334万回
チャート掲載週数：16週

5位 ライラック/Mrs. GREEN APPLE

視聴数：計377万回
チャート掲載週数：6週

4位 晩餐歌/tuki.

視聴数：計402万2070回
チャート掲載週数：36週

3位 メズマライザー/サツキ & 初音ミク & 重音テト

視聴数：計402万9851回
チャート掲載週数：2週

2位 ビビデバ/星街すいせい

視聴数：計420万回
チャート掲載週数：9週

1位 Bling-Bang-Bang-Born/Creepy Nuts

視聴数：計877万回
チャート掲載週数：19週

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