【YouTube音楽チャートトップ10】「ビビデバ」と「メズマライザー」を抑えた1位は、19週連続で首位の定番曲

最新の音楽トレンドや旬の人気曲を知ることができる「YouTubeミュージックチャート」。
毎週更新される楽曲チャートは、公式ミュージックビデオ、楽曲が公式に使用されているユーザー作成動画、歌詞動画それぞれの視聴回数を合計して算出されます。
5月17日から5月23日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。
10位 CONNECT/IS:SUE
視聴数：計259万回
チャート掲載週数：1週
9位 唱/Ado
視聴数：計267万回
チャート掲載週数：38週
8位 Magnetic/ILLIT
視聴数：計268万回
チャート掲載週数：9週
7位 鬼ノ宴/友成空
視聴数：計289万回
チャート掲載週数：19週
6位 幾億光年/Omoinotake
視聴数：計334万回
チャート掲載週数：16週
5位 ライラック/Mrs. GREEN APPLE
視聴数：計377万回
チャート掲載週数：6週
4位 晩餐歌/tuki.
視聴数：計402万2070回
チャート掲載週数：36週
3位 メズマライザー/サツキ & 初音ミク & 重音テト
視聴数：計402万9851回
チャート掲載週数：2週
2位 ビビデバ/星街すいせい
視聴数：計420万回
チャート掲載週数：9週
1位 Bling-Bang-Bang-Born/Creepy Nuts
視聴数：計877万回
チャート掲載週数：19週