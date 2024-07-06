『THE MUSIC DAY』2024 タイムテーブルは？NewJeans、Snow Manなど総勢60組超【出演者・披露曲一覧】

日テレ系『THE MUSIC DAY 2024』が7月6日の午後3時から、8時間にわたり生放送されます。
総合司会を務めるのは、タレントの櫻井翔さん。「サプライズ」をテーマに、総勢60組を超える豪華アーティストが出演します。
公式サイトが紹介した出演者のタイムテーブルと歌唱曲は以下のとおりです。時間帯ごとの出演者は50音順で、出演の順番とは異なります。
※出演時刻は前後する場合あり
■午後3時台
imase「NIGHT DANCER」
HY「366日（Official Duet ver.）」
&TEAM「チンチャおかしい」
JO1 視聴者投票企画「Love seeker」または「SuperCali」
NOA「COLORS」
美麗-Bi-ray-「Butterfly」
松本伊代&AMAZONS「センチメンタル・ジャーニー（ハーモニーバージョン）」
【会場まるごと縦断マイクリレーメドレー】
DA PUMP「U.S.A.」
AKB48「ポニーテールとシュシュ」
timelesz「人生遊戯」
ゴールデンボンバー「女々しくて」
【愛され続ける名曲メドレー】
石井明美「CHA-CHA-CHA」
MOON CHILD（ササキオサム）「ESCAPE」
風間三姉妹（浅香唯・大西結花・中村由真)「Remember」
■午後4時台
東京スカパラダイスオーケストラ×imase「一日花」
NEXZ「Ride the Vibe (Japanese Ver.)」
星街すいせい「ソワレ」
【道頓堀サプライズライブ】
高橋洋子「残酷な天使のテーゼ」「魂のルフラン」
■午後5時台
新しい学校のリーダーズ「Arigato」
XG「WOKE UP」
三代目 J SOUL BROTHERS「BLAZE」
TUBE「ガラスのメモリーズ」「あー夏休み」
NiziU「RISE UP」
乃木坂46「おひとりさま天国」
三浦大知「能動」
milet「hanataba」
山下智久「Perfect Storm（feat.TAEHYUN of TOMORROW X TOGETHER）」
【金沢ライブ】
MISIA & Rockon Social Club「傷だらけの王者」
藤井フミヤ×MISIA「夜明けのブレス」
■午後6時台
timelesz「Anthem」
DISH//「いつだってHIGH!」
TOMORROW X TOGETHER「ひとつの誓い（We’ll Never Change）」
NewJeans「Hype Boy」
【道頓堀サプライズライブ】
吉本新喜劇メンバー「明日があるさ」
【情熱爆発カーニバルメドレー】
アン ミカ「アンミカーニバル」
Da-iCE「スターマイン」
荻野目洋子「ダンシング・ヒーロー（Eat You Up）」
【マツケンサンバフラッシュモブ企画】
松平健「マツケンサンバII」
■午後7時台
ILLIT「Magnetic」
宇徳敬子（Mi-Ke）「想い出の九十九里浜」
KAT-TUN「ハルカナ約束」
THE ALFEE「星空のディスタンス」
SUPER EIGHT「Eighdays」
HANNI（NewJeans）「青い珊瑚礁」
BE:FIRST「Masterplan」
ゆず「栄光の架橋」「ビューティフル」
【サプライズ対談】
櫻井翔×ビリー・アイリッシュ×YOASOBI
■午後8時台
XG「SHOOTING STAR」
King & Prince「halfmoon」
Snow Man「君は僕のもの」
NewJeans「How Sweet」
MY FIRST STORY × HYDE「夢幻」
Mrs. GREEN APPLE「ライラック」
LE SSERAFIM「Smart」
【道頓堀サプライズライブ】
なにわ男子「I Wish」「Alpha」
【世界的ラップソングトリビュートコラボメドレー】
ELLY（三代目J SOUL BROTHERS）、田中樹（SixTONES）、RYOKI（BE:FIRST）「Lose Yourself」
MAYUKA（NiziU）、RIMA（NiziU）「Finesse (Remix) Feat. Cardi B」
ELLY（三代目J SOUL BROTHERS）、田中樹（SixTONES）、RYOKI（BE:FIRST）、MAYUKA（NiziU）、RIMA（NiziU）「Pump It」
■午後9時台
新しい学校のリーダーズ×イモトアヤコ「オトナブルー」
aespa「Supernova」
SixTONES「GONG」
SEKAI NO OWARI「Romantic」
髙橋海人（King & Prince）×SOTA（BE:FIRST）×KAITA”エモーショナルズ”「ichiban~Boom Boom Back~How Low」
Number_i「SQUARE_ONE」「BON」
HYEIN（NewJeans）「プラスティック・ラヴ」
ポルノグラフィティ「解放区」「アゲハ蝶」
渡辺翔太（Snow Man）× HUENINGKAI（TOMORROW X TOGETHER）「ベテルギウス」
【金沢ライブ】
GLAY×MISIA「YOUR SONG feat.MISIA」
■午後10時台
aiko「相思相愛」
吉川晃司「Over The Rainbow」「KISSに撃たれて眠りたい」
MAX
渡辺美里
【歌おう！私を変えた曲コーナー】
MIIHI（NiziU） & NINA（NiziU）「SWEET 19 BLUES」
加藤清史郎「瞳をとじて」
亀梨和也（KAT-TUN）「Progress」
【金沢ライブ】
MISIA