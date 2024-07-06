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『THE MUSIC DAY』2024 タイムテーブルは？NewJeans、Snow Manなど総勢60組超【出演者・披露曲一覧】

新しい学校のリーダーズ、Mrs. GREEN APPLE、XG、NewJeans、aespa、Number_i など、国境を超えて豪華アーティストが大集結🎤
ハフポスト日本版編集部
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日テレ系『THE MUSIC DAY 2024』が7月6日の午後3時から、8時間にわたり生放送されます。

総合司会を務めるのは、タレントの櫻井翔さん。「サプライズ」をテーマに、総勢60組を超える豪華アーティストが出演します。

公式サイトが紹介した出演者のタイムテーブルと歌唱曲は以下のとおりです。時間帯ごとの出演者は50音順で、出演の順番とは異なります。
※出演時刻は前後する場合あり

■午後3時台

imase「NIGHT DANCER」

HY「366日（Official Duet ver.）」

&TEAM「チンチャおかしい」　

JO1 視聴者投票企画「Love seeker」または「SuperCali」

NOA「COLORS」

美麗-Bi-ray-「Butterfly」

松本伊代&AMAZONS「センチメンタル・ジャーニー（ハーモニーバージョン）」

【会場まるごと縦断マイクリレーメドレー】

DA PUMP「U.S.A.」

AKB48「ポニーテールとシュシュ」

timelesz「人生遊戯」

ゴールデンボンバー「女々しくて」

【愛され続ける名曲メドレー】

石井明美「CHA-CHA-CHA」

MOON CHILD（ササキオサム）「ESCAPE」

風間三姉妹（浅香唯・大西結花・中村由真)「Remember」

■午後4時台

東京スカパラダイスオーケストラ×imase「一日花」

NEXZ「Ride the Vibe (Japanese Ver.)」

星街すいせい「ソワレ」　

【道頓堀サプライズライブ】

高橋洋子「残酷な天使のテーゼ」「魂のルフラン」

■午後5時台

新しい学校のリーダーズ「Arigato」

XG「WOKE UP」

三代目 J SOUL BROTHERS「BLAZE」

TUBE「ガラスのメモリーズ」「あー夏休み」

NiziU「RISE UP」

乃木坂46「おひとりさま天国」　

三浦大知「能動」

milet「hanataba」　　

山下智久「Perfect Storm（feat.TAEHYUN of TOMORROW X TOGETHER）」

【金沢ライブ】

MISIA & Rockon Social Club「傷だらけの王者」

藤井フミヤ×MISIA「夜明けのブレス」

■午後6時台

timelesz「Anthem」

DISH//「いつだってHIGH!」

TOMORROW X TOGETHER「ひとつの誓い（We’ll Never Change）」

NewJeans「Hype Boy」

【道頓堀サプライズライブ】

吉本新喜劇メンバー「明日があるさ」

【情熱爆発カーニバルメドレー】

アン ミカ「アンミカーニバル」

Da-iCE「スターマイン」

荻野目洋子「ダンシング・ヒーロー（Eat You Up）」

【マツケンサンバフラッシュモブ企画】

松平健「マツケンサンバII」

■午後7時台

ILLIT「Magnetic」

宇徳敬子（Mi-Ke）「想い出の九十九里浜」

KAT-TUN「ハルカナ約束」

THE ALFEE「星空のディスタンス」

SUPER EIGHT「Eighdays」　

HANNI（NewJeans）「青い珊瑚礁」

BE:FIRST「Masterplan」

ゆず「栄光の架橋」「ビューティフル」

【サプライズ対談】

櫻井翔×ビリー・アイリッシュ×YOASOBI

■午後8時台

XG「SHOOTING STAR」

King & Prince「halfmoon」　

Snow Man「君は僕のもの」

NewJeans「How Sweet」

MY FIRST STORY × HYDE「夢幻」　

Mrs. GREEN APPLE「ライラック」

LE SSERAFIM「Smart」

【道頓堀サプライズライブ】

なにわ男子「I Wish」「Alpha」

【世界的ラップソングトリビュートコラボメドレー】

ELLY（三代目J SOUL BROTHERS）、田中樹（SixTONES）、RYOKI（BE:FIRST）「Lose Yourself」

MAYUKA（NiziU）、RIMA（NiziU）「Finesse (Remix) Feat. Cardi B」

ELLY（三代目J SOUL BROTHERS）、田中樹（SixTONES）、RYOKI（BE:FIRST）、MAYUKA（NiziU）、RIMA（NiziU）「Pump It」

■午後9時台

新しい学校のリーダーズ×イモトアヤコ「オトナブルー」

aespa「Supernova」

SixTONES「GONG」　

SEKAI NO OWARI「Romantic」

髙橋海人（King & Prince）×SOTA（BE:FIRST）×KAITA”エモーショナルズ”「ichiban~Boom Boom Back~How Low」

Number_i「SQUARE_ONE」「BON」

HYEIN（NewJeans）「プラスティック・ラヴ」

ポルノグラフィティ「解放区」「アゲハ蝶」

渡辺翔太（Snow Man）× HUENINGKAI（TOMORROW X TOGETHER）「ベテルギウス」

【金沢ライブ】

GLAY×MISIA「YOUR SONG feat.MISIA」

■午後10時台

aiko「相思相愛」

吉川晃司「Over The Rainbow」「KISSに撃たれて眠りたい」

MAX

渡辺美里

【歌おう！私を変えた曲コーナー】

MIIHI（NiziU） & NINA（NiziU）「SWEET 19 BLUES」

加藤清史郎「瞳をとじて」

亀梨和也（KAT-TUN）「Progress」

【金沢ライブ】

MISIA

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