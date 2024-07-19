『Mステ』3時間半SP、タイムテーブルは？TWICEやSnow Manなどが出演【出演者・歌唱曲一覧】

テレビ朝日系の音楽番組『MUSIC STATION』の3時間半スペシャルが、7月19日午後6時半から放送されます。
オリコンが公開したタイムテーブルによると、出演するアーティストと楽曲は以下の通りです。
▼午後6時30分〜
ジュニア（サマステライブ）／Motto
（井上瑞稀,橋本涼,那須雄登,浮所飛貴,伊藤篤志,池川侑希弥,角紳太郎,真弓孟之,山中一輝,永岡蓮王）
三代目 J SOUL BROTHERS／BLAZE
NEWS／JAPANEWS
新しい学校のリーダーズ／Change
▼午後7時頃～
ゆず／伏線回収
TWICE／DIVE
優里／カーテンコール
打首獄門同好会／BUNBUN SUIBUN
＜ディズニーSPステージ＞
ありのままで（ディズニーミュージカル『アナと雪の女王』より）
Toshl／視聴者が聴きたい“昭和平成ソング ハードロックアレンジ”（尾崎豊「I LOVE YOU」 or 米良美一「もののけ姫」 or ゆず「栄光の架橋」）
Number_i／BON
▼午後8時頃～
＜ディズニーSPステージ＞
ゴスペラーズ／サークル・オブ・ライフ（『ライオンキング』より）
大野雄大・花村想太（Da-iCE）／A Whole New World（『アラジン』より）
中川翔子×海宝直人／輝く未来（『塔の上のラプンツェル』より）
奥田民生／愛のために・さすらい
Da-iCE／I wonder -THE FIRST TAKE ver.-
Omoinotake／幾億光年
増田貴久(NEWS)×清水美依紗／視聴者が聴きたい“令和の億越えJ-POP デュエット3択”（Official髭男dism「Subtitle」 or 藤井 風「きらり」 or あいみょん「裸の心」）
▼午後9時頃～
TWICE／DIVE・Here I am
Snow Man／君は僕のもの
椎名林檎と新しい学校のリーダーズ／ドラ１独走
TOMOO／Super Ball
TWICE／DIVE・Here I am
ゆず／夏色