『Mステ』3時間半SP、タイムテーブルは？TWICEやSnow Manなどが出演【出演者・歌唱曲一覧】

▼午後6時30分〜

▼午後7時頃~

Toshl/視聴者が聴きたい“昭和平成ソング ハードロックアレンジ”(尾崎豊「I LOVE YOU」 or 米良美一「もののけ姫」 or ゆず「栄光の架橋」)

▼午後8時頃~

ゴスペラーズ/サークル・オブ・ライフ(『ライオンキング』より) 大野雄大・花村想太(Da-iCE)/A Whole New World(『アラジン』より) 中川翔子×海宝直人/輝く未来(『塔の上のラプンツェル』より)

Da-iCE/I wonder -THE FIRST TAKE ver.-