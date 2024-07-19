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『Mステ』3時間半SP、タイムテーブルは？TWICEやSnow Manなどが出演【出演者・歌唱曲一覧】

TWICE、新しい学校のリーダーズ、Number_i、椎名林檎、ディズニーSPステージなど、豪華アーティストが集結🎤
ハフポスト日本版編集部
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Kevin Trimmer via Getty Images

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テレビ朝日系の音楽番組『MUSIC STATION』の3時間半スペシャルが、7月19日午後6時半から放送されます

オリコンが公開したタイムテーブルによると、出演するアーティストと楽曲は以下の通りです。

▼午後6時30分〜

ジュニア（サマステライブ）／Motto

（井上瑞稀,橋本涼,那須雄登,浮所飛貴,伊藤篤志,池川侑希弥,角紳太郎,真弓孟之,山中一輝,永岡蓮王）

三代目 J SOUL BROTHERS／BLAZE

NEWS／JAPANEWS

新しい学校のリーダーズ／Change

▼午後7時頃～

ゆず／伏線回収

TWICE／DIVE

優里／カーテンコール

打首獄門同好会／BUNBUN SUIBUN

＜ディズニーSPステージ＞

ありのままで（ディズニーミュージカル『アナと雪の女王』より）

Toshl／視聴者が聴きたい“昭和平成ソング ハードロックアレンジ”（尾崎豊「I LOVE YOU」 or 米良美一「もののけ姫」 or ゆず「栄光の架橋」）

Number_i／BON

▼午後8時頃～

＜ディズニーSPステージ＞

ゴスペラーズ／サークル・オブ・ライフ（『ライオンキング』より）
大野雄大・花村想太（Da-iCE）／A Whole New World（『アラジン』より）
中川翔子×海宝直人／輝く未来（『塔の上のラプンツェル』より）

奥田民生／愛のために・さすらい

Da-iCE／I wonder -THE FIRST TAKE ver.-

Omoinotake／幾億光年

増田貴久(NEWS)×清水美依紗／視聴者が聴きたい“令和の億越えJ-POP デュエット3択”（Official髭男dism「Subtitle」 or 藤井 風「きらり」 or あいみょん「裸の心」）

▼午後9時頃～

TWICE／DIVE・Here I am

Snow Man／君は僕のもの

椎名林檎と新しい学校のリーダーズ／ドラ１独走

TOMOO／Super Ball

TWICE／DIVE・Here I am

ゆず／夏色

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