【YouTube音楽チャートトップ10】Mrs.GREEN APPLEやSnow Manを抑えた1位は、圧倒的人気のアニソン！（ランキング）

最新の音楽トレンドや旬の人気曲を知ることができる「YouTubeミュージックチャート」。
毎週更新される楽曲チャートは、公式ミュージックビデオ、楽曲が公式に使用されているユーザー作成動画、歌詞動画それぞれの視聴回数を合計して算出されます。
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7月12日から7月18日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。
10位 君は僕のもの/Snow Man
視聴数：計276万回
チャート掲載週数：4週
9位 幾億光年/Omoinotake
視聴数：計307万回
チャート掲載週数：24週
8位 ビビデバ/星街すいせい
視聴数：計311万回
チャート掲載週数：17週
7位 I wonder/Da-iCE
視聴数：計319万回
チャート掲載週数：13週
6位 晩餐歌/tuki.
視聴数：計330万回
チャート掲載週数：44週
5位 シカ色デイズ/潘めぐみ、 藤田咲、田辺留依、和泉風花
視聴数：計389万回
チャート掲載週数：2週
4位 ライラック/Mrs. GREEN APPLE
視聴数：計529万回
チャート掲載週数：14週
3位 ファタール/GEMN、中島健人、キタニタツヤ
視聴数：計530万回
チャート掲載週数：2週
2位 はいよろこんで/こっちのけんと
視聴数：計595万回
チャート掲載週数：6週
1位 Bling-Bang-Bang-Born/Creepy Nuts
視聴数：計613万回
チャート掲載週数：27週