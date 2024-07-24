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【YouTube音楽チャートトップ10】Mrs.GREEN APPLEやSnow Manを抑えた1位は、圧倒的人気のアニソン！（ランキング）

7月12日から7月18日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。
ハフポスト日本版編集部
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最新の音楽トレンドや旬の人気曲を知ることができる「YouTubeミュージックチャート」。

毎週更新される楽曲チャートは、公式ミュージックビデオ、楽曲が公式に使用されているユーザー作成動画、歌詞動画それぞれの視聴回数を合計して算出されます

7月12日から7月18日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。

10位　君は僕のもの/Snow Man

視聴数：計276万回
チャート掲載週数：4週

9位　幾億光年/Omoinotake

視聴数：計307万回
チャート掲載週数：24週

8位　ビビデバ/星街すいせい

視聴数：計311万回
チャート掲載週数：17週

7位　I wonder/Da-iCE

視聴数：計319万回
チャート掲載週数：13週

6位　晩餐歌/tuki.

視聴数：計330万回
チャート掲載週数：44週

5位　シカ色デイズ/潘めぐみ、 藤田咲、田辺留依、和泉風花

視聴数：計389万回
チャート掲載週数：2週

4位　ライラック/Mrs. GREEN APPLE

視聴数：計529万回
チャート掲載週数：14週

3位　ファタール/GEMN、中島健人、キタニタツヤ

視聴数：計530万回
チャート掲載週数：2週

2位　はいよろこんで/こっちのけんと

視聴数：計595万回
チャート掲載週数：6週

1位　Bling-Bang-Bang-Born/Creepy Nuts

視聴数：計613万回
チャート掲載週数：27週

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