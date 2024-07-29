【YouTube音楽チャートトップ10】Bling-Bang-Bang-Bornを抑えた1位は、ギリギリダンスで話題のあの曲！

最新の音楽トレンドや旬の人気曲を知ることができる「YouTubeミュージックチャート」。
毎週更新される楽曲チャートは、公式ミュージックビデオ、楽曲が公式に使用されているユーザー作成動画、歌詞動画それぞれの視聴回数を合計して算出されます。
7月19日から7月25日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。
10位 ビビデバ/星街すいせい
視聴数：計299万回
チャート掲載週数：18週
9位 I wonder/Da-iCE
視聴数：計301万回
チャート掲載週数：14週
8位 幾億光年/Omoinotake
視聴数：計303万回
チャート掲載週数：25週
7位 晩餐歌/tuki.
視聴数：計313万回
チャート掲載週数：45週
6位 シカ色デイズ/潘めぐみ、 藤田咲、田辺留依、和泉風花
視聴数：計317万回
チャート掲載週数：3週
5位 Chk Chk Boom/Stray Kids
視聴数：計344万回
チャート掲載週数：1週
4位 ファタール/GEMN、中島健人、キタニタツヤ
視聴数：計483万回
チャート掲載週数：3週
3位 ライラック/Mrs. GREEN APPLE
視聴数：計527万回
チャート掲載週数：15週
2位 Bling-Bang-Bang-Born/Creepy Nuts
視聴数：計581万回
チャート掲載週数：28週
1位 はいよろこんで/こっちのけんと
視聴数：計594万回
チャート掲載週数：7週