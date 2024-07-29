アートとカルチャーランキング音楽youtube

【YouTube音楽チャートトップ10】Bling-Bang-Bang-Bornを抑えた1位は、ギリギリダンスで話題のあの曲！

7月19日から7月25日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。
ハフポスト日本版編集部
Amazon

最新の音楽トレンドや旬の人気曲を知ることができる「YouTubeミュージックチャート」。

毎週更新される楽曲チャートは、公式ミュージックビデオ、楽曲が公式に使用されているユーザー作成動画、歌詞動画それぞれの視聴回数を合計して算出されます

7月19日から7月25日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。

10位　ビビデバ/星街すいせい

視聴数：計299万回
チャート掲載週数：18週

9位　I wonder/Da-iCE

視聴数：計301万回
チャート掲載週数：14週

8位　幾億光年/Omoinotake

視聴数：計303万回
チャート掲載週数：25週

7位　晩餐歌/tuki.

視聴数：計313万回
チャート掲載週数：45週

6位　シカ色デイズ/潘めぐみ、 藤田咲、田辺留依、和泉風花

視聴数：計317万回
チャート掲載週数：3週

5位　Chk Chk Boom/Stray Kids

視聴数：計344万回
チャート掲載週数：1週

4位　ファタール/GEMN、中島健人、キタニタツヤ

視聴数：計483万回
チャート掲載週数：3週

3位　ライラック/Mrs. GREEN APPLE

視聴数：計527万回
チャート掲載週数：15週

2位　Bling-Bang-Bang-Born/Creepy Nuts

視聴数：計581万回
チャート掲載週数：28週

1位　はいよろこんで/こっちのけんと

視聴数：計594万回
チャート掲載週数：7週

注目記事