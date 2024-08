夫に抱いていた不吉な予感。ずっと自分の胸にだけとどめてきたことが、現実になってしまった

筆者のSophie Olszowski氏は医療専門ライターであり、ジャーナリストである。イギリスの医療分野で要職に就き、著書に「Doctor, What’s Wrong? Making the NHS human again」(ラウトレッジ)と「How to be an Even Better Chair」(ピアソン)がある。短編フィクションでの受賞歴もある。現在は、死とグリーフ(悲嘆)についてもっとオープンになることを推し進め、終末期ケアについての理解を深め、必要な人すべてに行き渡るように取り組んでいる。