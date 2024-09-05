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「ライラック」「EMPIRE」を抑えた1位は、思わず踊りたくなるあの曲【YouTube音楽チャートトップ10】

8月23日から8月29日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。
ハフポスト日本版編集部
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最新の音楽トレンドや旬の人気曲を知ることができる「YouTubeミュージックチャート」。

毎週更新される楽曲チャートは、公式ミュージックビデオ、楽曲が公式に使用されているユーザー作成動画、歌詞動画それぞれの視聴回数を合計して算出されます。

8月23日から29日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。 

10位　点描の唄 （Live）（feat. Sonoko Inoue）／Mrs.GREEN APPLE

視聴数：計250万回
チャート掲載週数：30週

9位　晩餐歌／tuki.

視聴数：計271万回
チャート掲載週数：50週

8位　がらくた - JUNK／Kenshi Yonezu

視聴数：計288万回
チャート掲載週数：1週

7位　familie／Mrs.GREEN APPLE

視聴数：計300万回
チャート掲載週数：3週

6位　ファタール/GEMN、中島健人 & キタニタツヤ

視聴数：計372万回
チャート掲載週数：8週

5位　Bling-Bang-Bang-Born／Creepy Nuts

視聴数：計415万回
チャート掲載週数：33週

4位　INZM／Number_i

視聴数：計435万回
チャート掲載週数：2週

3位　ライラック/Mrs. GREEN APPLE

視聴数：計499万回
チャート掲載週数：20週

2位　EMPIRE／Snow Man

視聴数：計539万回
チャート掲載週数：2週

1位　はいよろこんで／Kocchi No Kento

視聴数：計546万回
チャート掲載週数：12週

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