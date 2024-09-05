「ライラック」「EMPIRE」を抑えた1位は、思わず踊りたくなるあの曲【YouTube音楽チャートトップ10】

最新の音楽トレンドや旬の人気曲を知ることができる「YouTubeミュージックチャート」。
毎週更新される楽曲チャートは、公式ミュージックビデオ、楽曲が公式に使用されているユーザー作成動画、歌詞動画それぞれの視聴回数を合計して算出されます。
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8月23日から29日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。
10位 点描の唄 （Live）（feat. Sonoko Inoue）／Mrs.GREEN APPLE
視聴数：計250万回
チャート掲載週数：30週
9位 晩餐歌／tuki.
視聴数：計271万回
チャート掲載週数：50週
8位 がらくた - JUNK／Kenshi Yonezu
視聴数：計288万回
チャート掲載週数：1週
7位 familie／Mrs.GREEN APPLE
視聴数：計300万回
チャート掲載週数：3週
6位 ファタール/GEMN、中島健人 & キタニタツヤ
視聴数：計372万回
チャート掲載週数：8週
5位 Bling-Bang-Bang-Born／Creepy Nuts
視聴数：計415万回
チャート掲載週数：33週
4位 INZM／Number_i
視聴数：計435万回
チャート掲載週数：2週
3位 ライラック/Mrs. GREEN APPLE
視聴数：計499万回
チャート掲載週数：20週
2位 EMPIRE／Snow Man
視聴数：計539万回
チャート掲載週数：2週
1位 はいよろこんで／Kocchi No Kento
視聴数：計546万回
チャート掲載週数：12週
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