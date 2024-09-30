【YouTube音楽チャートトップ10】「モエチャッカファイア」と「ライラック」を抑えた1位は、思わず踊り出したくなるあの曲

最新の音楽トレンドや旬の人気曲を知ることができる「YouTubeミュージックチャート」。
毎週更新される楽曲チャートは、公式ミュージックビデオ、楽曲が公式に使用されているユーザー作成動画、歌詞動画それぞれの視聴回数を合計して算出されます。
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3月1日から3月7日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。
10位 幾億光年／Omoinotake
視聴数：計213万回
チャート掲載週数：34週
9位 点描の唄 （Live）／Mrs. GREEN APPLE
視聴数：計226万回
チャート掲載週数：34週
8位 唱／Ado
視聴数：計229万回
チャート掲載週数：55週
7位 UNDEAD／YOASOBI
視聴数：計237万回
チャート掲載週数：13週
6位 晩餐歌／tuki.
視聴数：計244万回
チャート掲載週数：54週
5位 ファタール／GEMN , 中島健人 & キタニタツヤ
視聴数：計291万回
チャート掲載週数：12週
4位 Bling-Bang-Bang-Born／Creepy Nuts
視聴数：計348万回
チャート掲載週数：37週
3位 モエチャッカファイア／弌誠
視聴数：計386万回
チャート掲載週数：5週
2位 ライラック／Mrs. GREEN APPLE
視聴数：計500万回
チャート掲載週数：24週
1位 はいよろこんで／こっちのけんと
視聴数：計522万回
チャート掲載週数：16週