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【YouTube音楽チャートトップ10】「モエチャッカファイア」と「ライラック」を抑えた1位は、思わず踊り出したくなるあの曲

9月20日から26日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。
ハフポスト日本版編集部
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最新の音楽トレンドや旬の人気曲を知ることができる「YouTubeミュージックチャート」。

毎週更新される楽曲チャートは、公式ミュージックビデオ、楽曲が公式に使用されているユーザー作成動画、歌詞動画それぞれの視聴回数を合計して算出されます

3月1日から3月7日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。

10位　幾億光年／Omoinotake

視聴数：計213万回
チャート掲載週数：34週

9位　点描の唄 （Live）／Mrs. GREEN APPLE

視聴数：計226万回
チャート掲載週数：34週

8位　唱／Ado

視聴数：計229万回
チャート掲載週数：55週

7位　UNDEAD／YOASOBI

視聴数：計237万回
チャート掲載週数：13週

6位　晩餐歌／tuki.

視聴数：計244万回
チャート掲載週数：54週

5位　ファタール／GEMN , 中島健人 & キタニタツヤ

視聴数：計291万回
チャート掲載週数：12週

4位　Bling-Bang-Bang-Born／Creepy Nuts

視聴数：計348万回
チャート掲載週数：37週

3位　モエチャッカファイア／弌誠

視聴数：計386万回
チャート掲載週数：5週

2位　ライラック／Mrs. GREEN APPLE

視聴数：計500万回
チャート掲載週数：24週

1位　はいよろこんで／こっちのけんと

視聴数：計522万回
チャート掲載週数：16週

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