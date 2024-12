K-POPとペンライト、なぜ韓国の大統領退陣要求デモの象徴に？ 少女時代からBTS、aespa、「アパトゥ」まで【解説】

韓国のデモで歌われてきたK-POP

8日午後に駅前で開かれたデモでは、K-POPの曲が鳴り響いた。少女時代「Into The New World」、2NE1「I AM THE BEST」、BTS「불타오르네(FIRE)」、SHINee「Ring Ding Dong」などのほか、最近のヒット曲であるaespaの「Whiplash」、BLACKPINKのロゼとブルーノ・マーズの「APT.(アパトゥ)」などに合わせて、参加者は「ユン・ソンニョルを弾劾せよ」と声を上げた。