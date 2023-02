木村拓哉さんが娘Koki,さんに送った「俳優としてのアドバイス」とは？ 台本の裏に書き込み、ブルーリボン賞受賞

Kōki,さん(2022年12月07日撮影) 時事通信社

俳優・モデルのKōki,(コウキ)さんが2月24日、東京映画記者会が選ぶ「第65回ブルーリボン賞」の新人賞を受賞しました。俳優デビューに当たって、父・木村拓哉さんにアドバイスを求めて、台本の裏にメッセージを書き込んでいたこと明かしています。

■賞状を投稿「これから高みを志す為のモチベーションともなりました」

この投稿の2枚目の写真は、クランクアップ時に清水崇監督と涙を流しながらハグする姿でした。

受賞を受けて、SNS上ではファンから「おめでとう!」と祝福のコメントがたくさん寄せられています。また「これからオファー沢山くるだろうな」「これからも応援したい!」など、Kōki,さんの今後の活躍を期待する声も上がっていました。

■父・木村拓哉さんからは「enjoy and do your best」のアドバイスも…

その結果、木村さんからもらった「enjoy and do your best」というメッセージを台本の裏に書き込み、撮影に挑戦。「楽しめたと心から思えるくらいまで集中、努力して、力を注いで頑張りなさいね、という意味で父は書いてくれたと思う」とメッセージの意味を解釈しました。