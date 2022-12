「私の人生、半分奪われている」。我慢が当たり前だった片頭痛。当事者と家族のリアルな声から見えてきた上手な付き合い方とは

のたうち回るくらいの痛みが続くことも。何よりつらいのは「予定が立てられないこと」

ヘンズツウかるたを通して浮かび上がった、当事者と家族の片頭痛に対する認識の 「ギャップ」

「私の人生、半分奪われている」。そこまで大きかったのか──家族も驚く

もし片頭痛がなかったら? 家族3人の答えは同じだった

片頭痛当事者の「日常生活の支障は想像以上」。さらに片頭痛による経済的損失は2兆3,000億円にも