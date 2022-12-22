紅白歌合戦2022、出場歌手の曲目一覧

第73回NHK紅白歌合戦の出場歌手の曲目が12月22日、発表された。
第73回NHK紅白歌合戦の出場歌手・曲目一覧
50音順（敬称略、カッコ内は出場回数）
【紅組】
IVE（初）「ELEVEN -Japanese ver.-」
あいみょん（4）「ハート～君はロックを聴かない」
石川さゆり（45）「天城越え」
ウタ（初）「新時代」
Aimer（初）「残響散歌」
工藤静香（9）「35周年SPメドレー」
坂本冬美（34）「お祭りマンボ～スカパラSP～」
篠原涼子（2）「恋しさと せつなさと 心強さと 2023」
Superfly（6）「Beautiful」
SEKAI NO OWARI（6）「Habit」
天童よしみ（27）「ソーラン祭り節」
TWICE（4）「Celebrate」
NiziU（3）「CLAP CLAP」
乃木坂46（8）「裸足でSummer」
Perfume（15）「紅白 Medley 2022」
日向坂46（4）「キツネ」
MISIA（7）「希望のうた」
水森かおり（20）「九十九里浜～謎解き紅白スペシャル～」
milet（3）「Fly High」
milet×Aimer×幾田りら×Vaundy「おもかげ」
緑黄色社会（初）「Mela!」
LE SSERAFIM（初）「FEARLESS -Japanese ver.-」
【白組】
Official髭男dism（3）「Subtitle」
関ジャニ∞（11）「T.W.L」
KinKi Kids（2）「25th Anniversary Medley」
King & Prince（5）「ichiban」
King Gnu（2）「Stardom」
郷ひろみ（35）「GO!GO!50周年!!SPメドレー」
Saucy Dog（初）「シンデレラボーイ」
JO1（初）「無限大」
純烈（5）「プロポーズ～白い雲のように」
鈴木雅之（5）「違う、そうじゃない」
SixTONES（3）「Good Luck!」
Snow Man（2）「ブラザービート～紅白みんなでシェー!SP～」
なにわ男子（初）「初心LOVE（うぶらぶ）」
Vaundy（初）「怪獣の花唄」
BE:FIRST（初）「Shining One」
福山雅治（15）「桜坂」
藤井 風（2）「死ぬのがいいわ」
星野 源（8）「喜劇」
三浦大知（4）「燦燦」
三山ひろし（8）「夢追い人～第6回けん玉世界記録への道～」
山内惠介（8）「恋する街角～きつねダンスRemix～」
ゆず（13）「夏色」
＜特別企画＞
加山雄三「海 その愛」
桑田佳祐 feat. 佐野元春, 世良公則, Char, 野口五郎「時代遅れのRock’n’Roll Band」
THE LAST ROCKSTARS「THE LAST ROCKSTARS」
back number「アイラブユー」
氷川きよし「限界突破×サバイバー」
松任谷由実 with 荒井由実「Call me back」