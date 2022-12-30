大晦日の電車、終夜運転するのは？ 運転見送る鉄道会社も。首都圏の“終電“情報まとめ

12月31日から元旦にかけて、首都圏の一部の鉄道会社は、終夜運転を実施します。
2022年の年越しはJR東日本などが終夜運転を実施する一方で、終夜運転を実施しない鉄道会社もあり、各社で対応が分かれています。
首都圏の鉄道各社の運行情報をまとめました。ぜひ、参考にしてください。（12月28日正午時点の情報です。感染状況などにより、変更となる可能性もあります）
JR東日本、山手線などで終夜運転を実施
JR東日本は、コロナ前の例年よりも路線と本数は少ないものの、7路線で終夜運転を実施します。
大晦日、終夜に利用できる線区は以下の通りです。
・山手線 内回り・外回り1時00分～5時00分ごろ（約15分間隔）
・京浜東北・根岸線桜木町～大宮1時00分～4時00分ごろ（約20～50分間隔）
・中央線快速電車三鷹～高尾 0時30分～4時30分ごろ（約30～60分間隔）
・中央・総武線各駅停車 三鷹～千葉 0時30分～5時00分ごろ（約10～80分間隔）
・横須賀線横浜～逗子 1時00分～5時00分ごろ（約80分間隔）
・青梅線立川～御嶽 立川発 2時00分～3時15分ごろ／御嶽発 2時54分・4時8分
（宮ノ平～沢井駅間は停車しません）
・総武本線、成田線 千葉～成田 千葉発1時15分・2時50分／成田発 1時15分・3時33分（東千葉駅には停車しません）
・京浜東北・根岸線桜木町～大宮1時00分～4時00分ごろ（約20～50分間隔）
・中央線快速電車三鷹～高尾 0時30分～4時30分ごろ（約30～60分間隔）
・中央・総武線各駅停車 三鷹～千葉 0時30分～5時00分ごろ（約10～80分間隔）
・横須賀線横浜～逗子 1時00分～5時00分ごろ（約80分間隔）
・青梅線立川～御嶽 立川発 2時00分～3時15分ごろ／御嶽発 2時54分・4時8分
（宮ノ平～沢井駅間は停車しません）
・総武本線、成田線 千葉～成田 千葉発1時15分・2時50分／成田発 1時15分・3時33分（東千葉駅には停車しません）
京王線は終夜運転を実施、臨時列車も
京王電鉄は、京王線の一部区間で終夜運転を実施すると発表しています。
・京王線 新宿～高尾山口、新線新宿～笹塚 各駅停車などを概ね60分間隔で運行
井の頭線、相模原線、競馬場線、動物園線、京王線の北野～京王八王子では終夜運転はありません。
また、新宿発高尾山口行きの臨時座席指定列車「京王ライナー迎春号」を計4本運行するとしています。
「京王ライナー迎春号」は、聖蹟桜ヶ丘や高尾山口などに停車します。
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京成電鉄、成田山新勝寺への参拝列車も運行
京成電鉄は、京成沿線にある成田山新勝寺や柴又帝釈天などへの参詣客が見込まれるため、大晦日から元旦にかけて一部区間で終夜運転を実施します。
・京成本線 京成上野～京成成田 約20～50分間隔で上下各9本
・京成本線 押上～京成金町 約20～40分間隔で上下各10本
さらに、成田山新勝寺への参詣列車として、スカイライナー車両 （AE形）にヘッドマークを施した「シティライナー（成田山開運号）」を上下各1本臨時運転します。座席指定制で、京成上野駅～京成成田駅間を結び運行されます。
東急電鉄、東横線と田園都市線で臨時列車
東急電鉄は終夜運転を実施しませんが、東横線と田園都市線で各駅停車の臨時列車を運転します。
・東横線、田園都市線 終電後、渋谷始発の臨時列車1本を運転（各駅停車）
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