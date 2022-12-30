大晦日の電車、終夜運転するのは？ 運転見送る鉄道会社も。首都圏の“終電“情報まとめ

京成電鉄は、京成沿線にある成田山新勝寺や柴又帝釈天などへの参詣客が見込まれるため、大晦日から元旦にかけて一部区間で終夜運転を実施します。

・京成本線 京成上野～京成成田 約20～50分間隔で上下各9本

・京成本線 押上～京成金町 約20～40分間隔で上下各10本