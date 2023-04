クイーンのメンバー、今何してる？映画の“その後”を写真で紹介【ボヘミアン・ラプソディ】

フレディ・マーキュリー

<1985年>

<1990年>

ブライアン・メイ

<1985年>

<2022年/2023年>

ロジャー・テイラー

<1985年>

<2022年>

ジョン・ディーコン

<1985年>

<1992年>

クイーンのオフィシャルサイトによると、ジョンが最後にクイーンのステージに立ったのは、フレディ死去から6年後の1997年1月。エルトン・ジョンのボーカルで『The Show Must Go On』を披露したときだった。同年10月、フレディに捧げる曲としてリリースした『No-One But You(Only The Good Die Young)』のレコーディングが、バンドメンバーとの最後の共演だったという。