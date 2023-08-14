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『CDTVライブ！ライブ！』4時間半スペシャルのタイムテーブル【出演者・曲名一覧】

『CDTVライブ！ライブ！』真夏の4時間半スペシャルのタイテをまとめました（8月14日18時30分から放送予定）。SixTONESや星野源、乃木坂46など総勢27組が出演します。
 

TBSテレビ系の歌番組『CDTVライブ！ライブ！』が、真夏の4時間半スペシャルとして8月14日午後6時半から分から生放送される。

27組のアーティストが出演し、定番曲や話題の最新曲を披露する。

タイムテーブルは以下の通り（出演者は時間帯別に50音順。生放送のため、構成の変更・出演時間が前後する可能性あり）。

18時台〜

僕が見たかった青空「青空について考える」

NiziU「COCONUT」

MAZZEL「LIGHTNING」

出張ライブ！ライブ！平井 大「Slow & Easy 」

19時台〜

asmi「ドキメキダイアリー」

King & Prince「ichiban」「My Love Song」「なにもの」

KREVA「イッサイガッサイ」

星野源「生命体」「SUN」「Pop Virus」

松本梨香「めざせポケモンマスター」

Little Glee Monster「今この瞬間を」

出張ライブ！ライブ！ 乃木坂46「裸足でSummer」「おひとりさま天国」 、MINMI「シャナナ」

20時台〜

SixTONES「PARTY PEOPLE」

DISH//「HAPPY」

MY FIRST STORY「I’m a mess」

優里「アダムとイブ」

出張ライブ！ライブ！ AKB48「ポニーテールとシュシュ」「真夏のSounds good！」

20〜21時台〜

周年フェス

ゴールデンボンバー「女々しくて」（中継）

SHISHAMO「君と夏フェス 」

湘南乃風「純恋歌」「睡蓮花」

スキマスイッチ「ボクノート」

nobodyknows+「ココロオドル」（中継）

平井 大「Buddy」（中継）

21時台〜

AKB48（新曲初披露）

SixTONES「CREAK」

Da-iCE「スターマイン」「ダンデライオン」

NiziU「LOOK AT ME」

22時台〜

亀梨和也「Cross」

Kis-My-Ft2「We never give up！」「ともに」

女王蜂「メフィスト」

DEAN FUJIOKA「Teleportation」

夏の名曲ライブ！ライブ！

スペシャルコラボ花村想太(Da-iCE)×MAYU・ミカ・かれん(Little Glee Monster)「夏の日の1993」

大野雄大(Da-iCE)×アサヒ・miyou・結海(Little Glee Monster)「夏の終りのハーモニー」

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