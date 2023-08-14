『CDTVライブ！ライブ！』4時間半スペシャルのタイムテーブル【出演者・曲名一覧】

TBSテレビ系の歌番組『CDTVライブ！ライブ！』が、真夏の4時間半スペシャルとして8月14日午後6時半から分から生放送される。
27組のアーティストが出演し、定番曲や話題の最新曲を披露する。
タイムテーブルは以下の通り（出演者は時間帯別に50音順。生放送のため、構成の変更・出演時間が前後する可能性あり）。
18時台〜
僕が見たかった青空「青空について考える」
NiziU「COCONUT」
MAZZEL「LIGHTNING」
出張ライブ！ライブ！平井 大「Slow & Easy 」
19時台〜
asmi「ドキメキダイアリー」
King & Prince「ichiban」「My Love Song」「なにもの」
KREVA「イッサイガッサイ」
星野源「生命体」「SUN」「Pop Virus」
松本梨香「めざせポケモンマスター」
Little Glee Monster「今この瞬間を」
出張ライブ！ライブ！ 乃木坂46「裸足でSummer」「おひとりさま天国」 、MINMI「シャナナ」
20時台〜
SixTONES「PARTY PEOPLE」
DISH//「HAPPY」
MY FIRST STORY「I’m a mess」
優里「アダムとイブ」
出張ライブ！ライブ！ AKB48「ポニーテールとシュシュ」「真夏のSounds good！」
20〜21時台〜
周年フェス
ゴールデンボンバー「女々しくて」（中継）
SHISHAMO「君と夏フェス 」
湘南乃風「純恋歌」「睡蓮花」
スキマスイッチ「ボクノート」
nobodyknows+「ココロオドル」（中継）
平井 大「Buddy」（中継）
21時台〜
AKB48（新曲初披露）
SixTONES「CREAK」
Da-iCE「スターマイン」「ダンデライオン」
NiziU「LOOK AT ME」
22時台〜
亀梨和也「Cross」
Kis-My-Ft2「We never give up！」「ともに」
女王蜂「メフィスト」
DEAN FUJIOKA「Teleportation」
夏の名曲ライブ！ライブ！
スペシャルコラボ花村想太(Da-iCE)×MAYU・ミカ・かれん(Little Glee Monster)「夏の日の1993」
大野雄大(Da-iCE)×アサヒ・miyou・結海(Little Glee Monster)「夏の終りのハーモニー」