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圧倒的1位は人気アニメの主題歌。Snow Manなど抑えて1440万回再生とダントツ人気【YouTube音楽チャートランキング】

8月25日から31日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。
ハフポスト日本版編集部
NurPhoto via Getty Images

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最新の音楽トレンドや旬の人気曲を知ることができる「YouTubeミュージックチャート」。

毎週更新される楽曲チャートは、公式ミュージックビデオ、楽曲が公式に使用されているユーザー作成動画、歌詞動画それぞれの視聴回数を合計して算出されます

2023年8月25日から31日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。

10位 可愛くてごめん/HoneyWorks

視聴数：計204万回
チャート掲載週数：45週

9位 I’m a mess/MY FIRST STORY

視聴数：計214万回
チャート掲載週数：23週

8位 CREAK/SixTONES

視聴数：計239万回
チャート掲載週数：4週

7位 Seven (feat. Latto)/Jung Kook

視聴数：計245万回
チャート掲載週数：7週

6位 Workin’ Hard/藤井 風

視聴数：計270万回
チャート掲載週数：1週

5位 オトナブルー/新しい学校のリーダーズ

視聴数：計332万回
チャート掲載週数：29週

4位 Dangerholic/Snow Man

視聴数：計335万回
チャート掲載週数：2週

3位 DA BOMB/Snow Man

視聴数：計345万回
チャート掲載週数：2週

2位 青のすみか/キタニタツヤ

視聴数：計361万回
チャート掲載週数：8週

1位 アイドル/YOASOBI

視聴数：計1440万回
チャート掲載週数：20週

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