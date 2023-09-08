圧倒的1位は人気アニメの主題歌。Snow Manなど抑えて1440万回再生とダントツ人気【YouTube音楽チャートランキング】

【もっと読む】Snow Man、キタニタツヤを抑えたダントツ1位は？あのアニメの主題歌が1770万再生で圧倒的人気【YouTube音楽チャートトップ10】
最新の音楽トレンドや旬の人気曲を知ることができる「YouTubeミュージックチャート」。
毎週更新される楽曲チャートは、公式ミュージックビデオ、楽曲が公式に使用されているユーザー作成動画、歌詞動画それぞれの視聴回数を合計して算出されます。
2023年8月25日から31日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。
10位 可愛くてごめん/HoneyWorks
視聴数：計204万回
チャート掲載週数：45週
9位 I’m a mess/MY FIRST STORY
視聴数：計214万回
チャート掲載週数：23週
8位 CREAK/SixTONES
視聴数：計239万回
チャート掲載週数：4週
7位 Seven (feat. Latto)/Jung Kook
視聴数：計245万回
チャート掲載週数：7週
6位 Workin’ Hard/藤井 風
視聴数：計270万回
チャート掲載週数：1週
5位 オトナブルー/新しい学校のリーダーズ
視聴数：計332万回
チャート掲載週数：29週
4位 Dangerholic/Snow Man
視聴数：計335万回
チャート掲載週数：2週
3位 DA BOMB/Snow Man
視聴数：計345万回
チャート掲載週数：2週
2位 青のすみか/キタニタツヤ
視聴数：計361万回
チャート掲載週数：8週
1位 アイドル/YOASOBI
視聴数：計1440万回
チャート掲載週数：20週
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