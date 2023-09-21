NEWS音楽youtubeランキング

1位はやっぱりあの曲！BE:FIRSTの新曲も堂々2位にランクイン【YouTube音楽チャートランキング】

9月8日から14日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。
ハフポスト日本版編集部

関連記事＞＞「自分に自信がもてない。どうすればいい？」小籔千豊さんの回答が話題。とにかくあの名曲を聴け！

最新の音楽トレンドや旬の人気曲を知ることができる「YouTubeミュージックチャート」。

毎週更新される楽曲チャートは、公式ミュージックビデオ、楽曲が公式に使用されているユーザー作成動画、歌詞動画それぞれの視聴回数を合計して算出されます

2023年9月8日から14日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。

10位 美少女無罪♡パイレーツ/宝鐘 マリン

視聴数：計212万回
チャート掲載週数：7週

9位 Seven (feat. Latto) /ジョングク

視聴数：計228万回
チャート掲載週数：9週

8位 Slow Dancing/V

視聴数：計242万回
チャート掲載週数：1週

7位 SPECIALZ/King Gnu

視聴数：計261万回
チャート掲載週数：2週

6位 オトナブルー/新しい学校のリーダーズ

視聴数：計282万回
チャート掲載週数：31週

5位 青のすみか/キタニタツヤ

視聴数：計325万回
チャート掲載週数：10週

4位 Dangerholic/Snow Man

視聴数：計352万回
チャート掲載週数：4週

3位 唱/Ado

視聴数：計404万回
チャート掲載週数：2週

2位 Mainstream/BE:FIRST

視聴数：計562万回
チャート掲載週数：1週

1位 アイドル/YOASOBI

視聴数：計1050万回
チャート掲載週数：22週

訂正の連絡はこちら
ホームページへ

注目記事