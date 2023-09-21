1位はやっぱりあの曲！BE:FIRSTの新曲も堂々2位にランクイン【YouTube音楽チャートランキング】

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最新の音楽トレンドや旬の人気曲を知ることができる「YouTubeミュージックチャート」。
毎週更新される楽曲チャートは、公式ミュージックビデオ、楽曲が公式に使用されているユーザー作成動画、歌詞動画それぞれの視聴回数を合計して算出されます。
2023年9月8日から14日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。
10位 美少女無罪♡パイレーツ/宝鐘 マリン
視聴数：計212万回
チャート掲載週数：7週
9位 Seven (feat. Latto) /ジョングク
視聴数：計228万回
チャート掲載週数：9週
8位 Slow Dancing/V
視聴数：計242万回
チャート掲載週数：1週
7位 SPECIALZ/King Gnu
視聴数：計261万回
チャート掲載週数：2週
6位 オトナブルー/新しい学校のリーダーズ
視聴数：計282万回
チャート掲載週数：31週
5位 青のすみか/キタニタツヤ
視聴数：計325万回
チャート掲載週数：10週
4位 Dangerholic/Snow Man
視聴数：計352万回
チャート掲載週数：4週
3位 唱/Ado
視聴数：計404万回
チャート掲載週数：2週
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2位 Mainstream/BE:FIRST
視聴数：計562万回
チャート掲載週数：1週
1位 アイドル/YOASOBI
視聴数：計1050万回
チャート掲載週数：22週