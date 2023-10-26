【ドラフト会議2023】くじ運の強い・運のない球団はどこ？過去10年の「勝率」を比べてみた

プロ野球の新人選手選択（ドラフト）会議が10月26日午後4時50分に開かれる。
指名選手が被った際は、あたりくじを引き当てた球団が交渉権を獲得する。
強運な球団、運のない球団はそれぞれどこなのか。日本野球機構（NBP）や日刊スポーツのデータを基に、ここ10年のドラフト会議での、各球団のくじ引きの勝率を以下にまとめた。
《※対象は、2013年〜2022年の直近10年。1位指名選手が重なった際の、各球団のくび引きの「勝率」を算出。外れ1位は含まない。指名が重なった球団数に応じた倍率は考慮せず、くじの当たり外れの回数だけを元に計算した「参考勝率」です》
首位：ロッテ（4勝3敗＝5割7分1厘）
勝ち：2019年（佐々木朗希、4球団）、2018年（藤原恭大、3球団）、2015年（平沢大河、2球団）、2013年（石川歩、2球団）
負け：2020年、17年、16年
同率2位：楽天（4勝4敗＝5割）
勝ち：2022年（荘司康誠、2球団）2020年（早川隆久、4球団）、2014年（安楽智大、2球団）、2013年（松井裕樹、5球団）
負け：2019年、18年、17年、15年
同率2位：中日（3勝3敗＝5割）
勝ち：2019年（石川昂弥、3球団）、2018年（根尾昂、4球団）、2016年（柳裕也、2球団）
負け：2017年、15年、13年
同率2位：広島（3勝3敗＝5割）
勝ち：2018年（小園海斗、4球団）、2017年（中村奨成、2球団）、2013年（大瀬良大地、3球団）
負け：2021年、16年、14年
同率5位：ソフトバンク（2勝5敗＝2割8分5厘）
勝ち：2016年（田中正義、5球団）、2015年（高橋純平、3球団）
負け：2020年、19年、18年、17年、13年
同率5位：日本ハム（2勝5敗＝2割8分5厘）
勝ち：2017年 （清宮幸太郎、7球団）、2014年 （有原航平、4球団）
負け：2019年、18年、16年、15年、13年
同率7位：西武（1勝3敗＝2割5分）
勝ち：2021年（隅田知一郎、4球団）
負け：2020年、19年、17年
同率7位：オリックス（1勝3敗＝2割5分）
勝ち：2017年（田嶋大樹、2球団）
負け：2020年、19年、18年
9位：阪神（2勝7敗＝2割2分2厘）
勝ち：2020年（佐藤輝明、3球団）、2015年（高山俊、2球団）
負け：2022年、21年、19年、18年、17年、14年、13年
10位：DeNA（1勝4敗＝2割）
勝ち：2021年（小園健太、2球団）
負け：2018年、16年、14年、13年
同率最下位：ヤクルト（1勝7敗＝1割2分5厘）
勝ち：2019年（奥川恭伸、3球団）
負け：2021年、20年、18年、17年、15年、14年、13年
同率最下位：巨人（1勝7敗＝1割2分5厘）
勝ち：2022年（浅野翔吾、2球団）
負け：2021年、20年、19年、18年、17年、16年、13年