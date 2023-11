自殺未遂を生き延びた私。希死念慮は「乗り越えるもの」ではないと知った。

生きたい気持ちと死にたい気持ち

世界中で40秒に1人が自殺で亡くなっている

オープンに会話しよう

<著者:ソニャ・ワズデン>

メンタルヘルスに関する問題を30年以上経験してきた自殺生存者。受賞歴のある自伝「An Impossible Life」は、彼女が精神疾患と闘ってきた経験を詳述しており、「CBS This Morning」で希望の物語として紹介された。Newsweek Expert Forumのメンバーであり、Fortune 500の企業、非営利団体、政府関係者、支援団体、主要メディアと共に、全米でメンタルヘルスの重要性について話してきました。Oprah Daily, The Washington Post, Newsweek, The Hill, Ms. Magazine, National Alliance on Mental Illnessなどに寄稿している。