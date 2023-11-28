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『YOASOBI×ポケモン』の話題曲が初ランクイン。不動の1位はあのダンスソング！【YouTube音楽チャートトップ10】

11月17日から26日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。
ハフポスト日本版編集部
YOASOBIは『アイドル』と『葬送のフリーレン』がどちらもトップ3にランクイン。Adoの『唱』も変わらぬ人気を誇っている。
YOASOBIは『アイドル』と『葬送のフリーレン』がどちらもトップ3にランクイン。Adoの『唱』も変わらぬ人気を誇っている。
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最新の音楽トレンドや旬の人気曲を知ることができる「YouTubeミュージックチャート」。

毎週更新される楽曲チャートは、公式ミュージックビデオ、楽曲が公式に使用されているユーザー作成動画、歌詞動画それぞれの視聴回数を合計して算出されます

2023年11月17日から23日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。

10位 青のすみか/キタニタツヤ

視聴数：計236万回
チャート掲載週数：20週

9位 粛聖!! ロリ神レクイエム☆/しぐれうい

視聴数：計241万回
チャート掲載週数：11週

8位 Biri-Biri/YOASOBI

視聴数：計294万回
チャート掲載週数：1週

7位 人マニア/原口沙輔

視聴数：計309万回
チャート掲載週数：9週

6位 SPECIALZ/King Gnu

視聴数：計319万回
チャート掲載週数：12週

5位 unravel/Ado

視聴数：計325万回
チャート掲載週数：2週

4位 HEARTRIS/NiziU

視聴数：計328万回
チャート掲載週数：4週

3位 勇者/YOASOBI

視聴数：計420万回
チャート掲載週数：8週

2位 アイドル/YOASOBI

視聴数：計701万回
チャート掲載週数：32週

1位 唱/Ado

視聴数：計971万回
チャート掲載週数：12週

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