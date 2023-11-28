『YOASOBI×ポケモン』の話題曲が初ランクイン。不動の1位はあのダンスソング！【YouTube音楽チャートトップ10】

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2023年11月17日から23日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。
10位 青のすみか/キタニタツヤ
視聴数：計236万回
チャート掲載週数：20週
9位 粛聖!! ロリ神レクイエム☆/しぐれうい
視聴数：計241万回
チャート掲載週数：11週
8位 Biri-Biri/YOASOBI
視聴数：計294万回
チャート掲載週数：1週
7位 人マニア/原口沙輔
視聴数：計309万回
チャート掲載週数：9週
6位 SPECIALZ/King Gnu
視聴数：計319万回
チャート掲載週数：12週
5位 unravel/Ado
視聴数：計325万回
チャート掲載週数：2週
4位 HEARTRIS/NiziU
視聴数：計328万回
チャート掲載週数：4週
3位 勇者/YOASOBI
視聴数：計420万回
チャート掲載週数：8週
2位 アイドル/YOASOBI
視聴数：計701万回
チャート掲載週数：32週
1位 唱/Ado
視聴数：計971万回
チャート掲載週数：12週
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