NHK紅白歌合戦2023、出演者の曲順・順番一覧。AdoやYOASOBIは後半に登場

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第74回NHK紅白歌合戦の曲順が12月26日、発表されました。
AdoさんやYOASOBI、新しい学校のリーダーズやBE:FIRSTなど、注目のアーティストが歌う順番を紹介します。
第74回NHK紅白歌合戦の曲順・出場歌手・曲目
《前半》
新しい学校のリーダーズ「オトナブルー」
JO1「NEWSmile」
鈴木雅之「め組のひと」
Stray Kids「CASE 143 -Japanese ver.-」
Perfume「FAKE IT」
すとぷり「スキスキ星人」
天童よしみ「道頓堀人情」
キタニタツヤ「青のすみか」
緑黄色社会「キャラクター」
櫻坂46「Start over!」
純烈「だってめぐり逢えたんだ～NHKプラスver.～」
ano「ちゅ、多様性。」
BE:FIRST「Boom Boom Back」
JUJU「時の流れに身をまかせ」
NiziU「Make you happy」
LE SSERAFIM「UNFORGIVEN (feat. Nile Rodgers) -Japanese ver.-」
山内惠介「恋する街角」
乃木坂46「おひとりさま天国」
郷ひろみ「2億4千万の瞳～ブレイキンSP～」
milet x MAN WITH A MISSION「コイコガレ」
MAN WITH A MISSION x milet「絆ノ奇跡」
SEVENTEEN「舞い落ちる花びら (Fallin’ Flower)」
水森かおり「日向岬～紅白ドミノチャレンジSP～」
【特別企画】ハマいく「ビートDEトーヒ」
大泉洋「あの空に立つ塔のように」
《後半》
Mrs. GREEN APPLE「ダンスホール」
坂本冬美「夜桜お七」
MISAMO「Do not touch」
10-FEET「第ゼロ感」
【特別企画】「ディズニー100周年スペシャルメドレー」
橋本環奈 浜辺美波「いつか王子様が」
大泉 洋 大森元貴（Mrs. GREEN APPLE） LE SSERAFIM「アンダー・ザ・シー」
山寺宏一 櫻坂46 Stray Kids「フレンド・ライク・ミー」
生田絵梨花「ウィッシュ～この願い～」
紅白有志の皆さん「小さな世界」
Official髭男dism「Chessboard」
椎名林檎「サ～さすがに諸行無常篇～」
ゆず「ビューティフル」
【特別企画】クイーン＋アダム・ランバート「ドント・ストップ・ミー・ナウ」
三山ひろし「どんこ坂～第7回 けん玉世界記録への道～」
星野源「生命体」
Superfly「タマシイレボリューション」
伊藤蘭「キャンディーズ50周年 紅白SPメドレー」
【テレビ放送70年 特別企画】「テレビが届けた名曲たち」
ポケットビスケッツ&ブラックビスケッツ「YELLOW YELLOW HAPPY～Timing」
薬師丸ひろ子「セーラー服と機関銃」
寺尾聰「ルビーの指環」
Ado「唱」
エレファントカシマシ「俺たちの明日」
あいみょん「愛の花」
さだまさし「秋桜（コスモス）」
石川さゆり「津軽海峡・冬景色」
藤井フミヤ「TRUE LOVE」
有吉弘行×藤井フミヤ「白い雲のように」
YOASOBI「アイドル」
福山雅治「HELLO～想望 紅白スペシャルメドレー」
MISIA「紅白スペシャル2023」