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NHK紅白歌合戦2023、出演者の曲順・順番一覧。AdoやYOASOBIは後半に登場

前半には、新しい学校のリーダーズやBE:FIRST。後半には、AdoやYOASOBIなどが登場します。
ハフポスト日本版編集部

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第74回NHK紅白歌合戦の曲順が12月26日、発表されました

AdoさんやYOASOBI、新しい学校のリーダーズやBE:FIRSTなど、注目のアーティストが歌う順番を紹介します。

第74回NHK紅白歌合戦の曲順・出場歌手・曲目

《前半》

新しい学校のリーダーズ「オトナブルー」

JO1「NEWSmile」

鈴木雅之「め組のひと」

Stray Kids「CASE 143 -Japanese ver.-」

Perfume「FAKE IT」

すとぷり「スキスキ星人」

天童よしみ「道頓堀人情」

キタニタツヤ「青のすみか」

緑黄色社会「キャラクター」

櫻坂46「Start over!」

純烈「だってめぐり逢えたんだ～NHKプラスver.～」

ano「ちゅ、多様性。」

BE:FIRST「Boom Boom Back」

JUJU「時の流れに身をまかせ」

NiziU「Make you happy」

LE SSERAFIM「UNFORGIVEN (feat. Nile Rodgers) -Japanese ver.-」

山内惠介「恋する街角」

乃木坂46「おひとりさま天国」

郷ひろみ「2億4千万の瞳～ブレイキンSP～」

milet x MAN WITH A MISSION「コイコガレ」

MAN WITH A MISSION x milet「絆ノ奇跡」

SEVENTEEN「舞い落ちる花びら (Fallin’ Flower)」

水森かおり「日向岬～紅白ドミノチャレンジSP～」

【特別企画】ハマいく「ビートDEトーヒ」

大泉洋「あの空に立つ塔のように」

《後半》

Mrs. GREEN APPLE「ダンスホール」

坂本冬美「夜桜お七」

MISAMO「Do not touch」

10-FEET「第ゼロ感」

【特別企画】「ディズニー100周年スペシャルメドレー」
橋本環奈 浜辺美波「いつか王子様が」
大泉 洋 大森元貴（Mrs. GREEN APPLE） LE SSERAFIM「アンダー・ザ・シー」
山寺宏一 櫻坂46 Stray Kids「フレンド・ライク・ミー」
生田絵梨花「ウィッシュ～この願い～」
紅白有志の皆さん「小さな世界」

Official髭男dism「Chessboard」

椎名林檎「サ～さすがに諸行無常篇～」

ゆず「ビューティフル」

【特別企画】クイーン＋アダム・ランバート「ドント・ストップ・ミー・ナウ」

三山ひろし「どんこ坂～第7回 けん玉世界記録への道～」

星野源「生命体」

Superfly「タマシイレボリューション」

伊藤蘭「キャンディーズ50周年 紅白SPメドレー」

【テレビ放送70年 特別企画】「テレビが届けた名曲たち」
ポケットビスケッツ&ブラックビスケッツ「YELLOW YELLOW HAPPY～Timing」
薬師丸ひろ子「セーラー服と機関銃」
寺尾聰「ルビーの指環」

Ado「唱」

エレファントカシマシ「俺たちの明日」

あいみょん「愛の花」

さだまさし「秋桜（コスモス）」

石川さゆり「津軽海峡・冬景色」

藤井フミヤ「TRUE LOVE」

有吉弘行×藤井フミヤ「白い雲のように」

YOASOBI「アイドル」

福山雅治「HELLO～想望 紅白スペシャルメドレー」

MISIA「紅白スペシャル2023」

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