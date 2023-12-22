NHK紅白歌合戦2023、出場歌手の曲目一覧

第74回NHK紅白歌合戦の出場歌手の曲目が12月22日、発表された。
第74回NHK紅白歌合戦の出場歌手・曲目一覧
50音順（敬称略、カッコ内は出場回数）
【紅組】
あいみょん（5）「愛の花」
新しい学校のリーダーズ（初）「オトナブルー」
Ado（初）「唱」
ano（初）「ちゅ、多様性。」
石川さゆり（46）「津軽海峡・冬景色」
伊藤 蘭（初）「キャンディーズ50周年 紅白SPメドレー」
坂本冬美（35）「夜桜お七」
櫻坂46（3）「Start over!」
椎名林檎（8）「㋚〜さすがに諸行無常篇〜」
JUJU（2）「時の流れに身をまかせ」
Superfly（7）「タマシイレボリューション」
天童よしみ（28）「道頓堀人情」
NiziU（4）「Make you happy」
乃木坂46（9）「おひとりさま天国」
Perfume（16）「FAKE IT」
MISIA（8）「紅白スペシャル2023」
MISAMO（初）「Do not touch」
水森かおり（21）「日向岬〜紅白ドミノチャレンジSP〜」
milet × MAN WITH A MISSION（4）「コイコガレ」
YOASOBI（3）「アイドル」
緑黄色社会（2）「キャラクター」
LE SSERAFIM（2）「UNFORGIVEN (feat. Nile Rodgers) -Japanese ver.-」
【白組】
エレファントカシマシ（2）「俺たちの明日」
大泉 洋（初）「あの空に立つ塔のように」
Official髭男dism（4）「Chessboard」
キタニタツヤ（初）「青のすみか」
郷ひろみ（36）「2億4千万の瞳～ブレイキンSP～」
さだまさし（22）「秋桜」
JO1（2）「NEWSmile」
純烈（6）「だってめぐり逢えたんだ～NHKプラスver.～」
鈴木雅之（6）「め組のひと」
すとぷり（初）「スキスキ星人」
Stray Kids（初）「CASE 143 -Japanese ver.-」
SEVENTEEN（初）「舞い落ちる花びら (Fallin’ Flower)」
10-FEET（初）「第ゼロ感」
BE:FIRST（2）「Boom Boom Back」
福山雅治（16）「『HELLO～想望』紅白スペシャルメドレー」
藤井フミヤ（6）「TRUE LOVE」
星野 源（9）「生命体」
MAN WITH A MISSION × milet （初）「絆ノ奇跡」
Mrs. GREEN APPLE（初）「ダンスホール」
三山ひろし（9）「どんこ坂～第７回 けん玉世界記録への道～」
山内惠介（9）「恋する街角」
ゆず（14）「ビューティフル」
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