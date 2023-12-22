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NHK紅白歌合戦2023、出場歌手の曲目一覧

第74回NHK紅白歌合戦の出場歌手と曲目を紹介します。
ハフポスト日本版編集部

第74回NHK紅白歌合戦の出場歌手の曲目が12月22日、発表された

第74回NHK紅白歌合戦の出場歌手・曲目一覧

50音順（敬称略、カッコ内は出場回数）

【紅組】

あいみょん（5）「愛の花」

新しい学校のリーダーズ（初）「オトナブルー」

Ado（初）「唱」

ano（初）「ちゅ、多様性。」

石川さゆり（46）「津軽海峡・冬景色」

伊藤 蘭（初）「キャンディーズ50周年 紅白SPメドレー」

坂本冬美（35）「夜桜お七」

櫻坂46（3）「Start over!」

椎名林檎（8）「㋚〜さすがに諸行無常篇〜」

JUJU（2）「時の流れに身をまかせ」

Superfly（7）「タマシイレボリューション」

天童よしみ（28）「道頓堀人情」

NiziU（4）「Make you happy」

乃木坂46（9）「おひとりさま天国」

Perfume（16）「FAKE IT」

MISIA（8）「紅白スペシャル2023」

MISAMO（初）「Do not touch」

水森かおり（21）「日向岬〜紅白ドミノチャレンジSP〜」

milet × MAN WITH A MISSION（4）「コイコガレ」

YOASOBI（3）「アイドル」

緑黄色社会（2）「キャラクター」

LE SSERAFIM（2）「UNFORGIVEN (feat. Nile Rodgers) -Japanese ver.-」

【白組】

エレファントカシマシ（2）「俺たちの明日」

大泉 洋（初）「あの空に立つ塔のように」

Official髭男dism（4）「Chessboard」

キタニタツヤ（初）「青のすみか」

郷ひろみ（36）「2億4千万の瞳～ブレイキンSP～」

さだまさし（22）「秋桜」

JO1（2）「NEWSmile」

純烈（6）「だってめぐり逢えたんだ～NHKプラスver.～」

鈴木雅之（6）「め組のひと」

すとぷり（初）「スキスキ星人」

Stray Kids（初）「CASE 143 -Japanese ver.-」

SEVENTEEN（初）「舞い落ちる花びら (Fallin’ Flower)」

10-FEET（初）「第ゼロ感」

BE:FIRST（2）「Boom Boom Back」

福山雅治（16）「『HELLO～想望』紅白スペシャルメドレー」

藤井フミヤ（6）「TRUE LOVE」

星野 源（9）「生命体」

MAN WITH A MISSION × milet （初）「絆ノ奇跡」

Mrs. GREEN APPLE（初）「ダンスホール」

三山ひろし（9）「どんこ坂～第７回 けん玉世界記録への道～」

山内惠介（9）「恋する街角」

ゆず（14）「ビューティフル」

＜特別企画＞

クイーン＋アダム・ランバート「ドント・ストップ・ミー・ナウ」

ハマいく「ビートDEトーヒ」

＜テレビ放送70年 特別企画「テレビが届けた名曲たち」＞

寺尾 聰「ルビーの指環」

ポケットビスケッツ &ブラックビスケッツ「YELLOW YELLOW HAPPY～Timing」

薬師丸ひろ子「セーラー服と機関銃」

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